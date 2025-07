Duża aktualizacja do Manor Lords w drodze. Nowa mapa, system powiązań i nie tylko

Twórcy wyjaśnili, że powodem braku aktualizacji było jednoczesne przebudowywanie wielu systemów gry. Zamiast dodawać pojedyncze elementy, skupili się na kompleksowym przeprojektowaniu funkcjonowania budynków, łańcuchów produkcyjnych oraz interakcji ze środowiskiem.

Ponieważ pracujemy nad tak dużymi zmianami, nie byliśmy w stanie wypuszczać mniejszych patchy — mogłyby one wprowadzić chaos lub zepsuć elementy, które nadal są w trakcie rozwoju.

Plan jest taki, że po wydaniu tej dużej aktualizacji będziemy mogli przejść na system mniejszych i częstszych aktualizacji. Wcześniej było to trudne, ale teraz mamy większy zespół, co powinno to umożliwić. Najpierw jednak musimy dopiąć tę dużą aktualizację — to nasz priorytet i bardzo się staramy, by warto było czekać. – czytamy na Steamie.