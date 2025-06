Dune: Awakening z nowym rekordem na Steam. Diuna coraz bardziej się rozkręca

W ramach celebracji pełnej premiery, zespół Funcom świętował wydarzenie... miniaturowymi babeczkami, co można było zobaczyć w mediach społecznościowych dzięki wpisowi Taschy Röösli na Twitterze. Trzeba przyznać, że wydanie dużej gry online to ogromne przedsięwzięcie, więc zasłużona chwila słodkiej radości jest jak najbardziej na miejscu. Warto przypomnieć, że jeszcze przed premierą Dune: Awakening zdołało zrzucić Elden Ring: Shadow of the Erdtree z pierwszego miejsca listy bestsellerów Steam, a to kolejny pokaz zainteresowania graczy “piaszczystą” produkcją.

Póki co, Dune: Awakening nie trafi jeszcze na konsole, ale jeśli się to tylko wydarzy, to naturalnie wyniki będą bardziej wyśrubowane. Biorąc jednak pod uwagę sam Steam, ciekawy jest fakt, że “wielki sukces” nowego Asasyna, Diuna pokrywa ponad dwukrotnie i to bez tak intensywnego marketingu, jaki przygotował Ubisoft.