Dune: Awakening tętni życiem przed premierą. Wczesny dostęp przyciągnął masę graczy

Dune: Awakening cieszy się dużym zainteresowaniem we wczesnym dostępie

Okres wczesnego dostępu do Dune: Awakening rozpoczął się imponująco. Według danych udostępnionych przez SteamDB gra osiągnęła szczyt 93 634 graczy grających w tym samym momencie, co stało się w ciągu zaledwie kilku godzin. Przypomnijmy, że dostęp do gry mają obecnie wyłącznie posiadacze droższych wersji: Deluxe Edition lub Ultimate Edition.

Mimo tego solidnego startu gra nie jest pozbawiona pewnych problemów technicznych. Niektórzy gracze zgłaszają przypadki zawieszania się gry, błędów oraz spadki wydajności. Ogólna ocena na platformie Steam jest jednak obecnie „w większości pozytywna”.