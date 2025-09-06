Dune: Awakening z kolejnym darmowym weekendem. Tym razem bez żadnych ograniczeń

Do tego gracze będą mogli kupić grę taniej na Steam.

Świat Arrakis szykuje się na kolejną dawkę emocji. Funcom ogłosił pierwszą w historii promocję na Dune: Awakening, która rozpocznie się 11 września i potrwa do 22 września. W tym czasie gra będzie dostępna z 20-procentową zniżką. Promocja zbiegnie się z kolejnym darmowym weekendem. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu testowego pod koniec sierpnia, tym razem gracze otrzymają pełny dostęp do gry. Dune: Awakening – darmowy weekend bez ograniczeń Wyrusz przez wszystkie strefy od Hagga Basin, przez Głęboką Pustynię, aż po Harko Village i miasto Arrakeen – zapowiada Funcom.

Od 11 do 15 września każdy będzie mógł spędzić dowolną liczbę godzin na Arrakis, bez wcześniejszego ograniczenia do 10 godzin rozgrywki. Co więcej, gracze spróbują pełnej zawartości gry, łącznie z możliwością wspólnej zabawy z posiadaczami pełnych wersji. Poprzedni darmowy weekend był krytykowany, ponieważ ograniczał uczestników do osobnych serwerów. Funcom postanowił wsłuchać się w głosy społeczności. Nowa formuła darmowego okresu pozwoli dołączyć do serwerów znajomych, co znacząco zwiększa atrakcyjność wydarzenia. A jeśli ktoś zdecyduje się zakupić grę po zakończeniu darmowego weekendu, zachowa cały zdobyty progres i będzie mógł kontynuować rozgrywkę dokładnie od tego momentu.

Na tym jednak nowości się nie kończą. Już 9 września, czyli na dwa dni przed startem promocji, pojawi się darmowa aktualizacja Chapter 2. Wprowadzi ona kontynuację głównej historii, nowe kontrakty, dodatkowe elementy zbroi oraz narzędzie do ponownej personalizacji postaci, które pozwoli zmienić wygląd bohatera po rozpoczęciu rozgrywki. Dodatkowo tego samego dnia zadebiutuje płatne rozszerzenie Lost Harvest. Twórcy zapowiadają samodzielny wątek fabularny oraz nietypowy pojazd, który, jak żartują, wygląda niczym żywcem wyjęty z okładki magazynu Popular Science z lat 30. XX wieku. Warto również przypomnieć, że niedawno Funcom potwierdził, że Dune: Awakening nie otrzyma skórek, które nie będą pasowały do świata gry. Była to decyzja podyktowana krytyczną reakcją społeczności na skórkę smoczego miotacza ognia.

