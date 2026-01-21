Zaloguj się lub Zarejestruj

Dune: Awakening w końcu z wyczekiwaną funkcją. To ratunek dla wyludnionego Arrakis

Mikołaj Berlik
2026/01/21 18:30
Funcom w końcu ugiął się pod prośbami fanów.

Dune: Awakening zaliczyło w 2025 roku jedno z najmocniejszych otwarć w historii gatunku survival MMO, ale jak to często w przypadku takich produkcji bywa, utrzymanie ogromnej bazy użytkowników na dłuższą metę okazało się wyzwaniem. Po miesiącach od premiery Arrakis w wielu miejscach zaczęło przypominać prawdziwą pustynię – i to nie w ten pozytywny, klimatyczny sposób. Gracze skarżyli się na wyludnione serwery, które zabijały sens zabawy w PvPvE. Twórcy z Funcomu znaleźli jednak rozwiązanie i wraz z aktualizacją 1.2.40.0 wprowadzili mechanikę, która może tchnąć w tytuł drugie życie.

Dune: Awakening
Dune: Awakening

Dune: Awakening – to może być jedyna szansa na powrót do zabawy

Mowa o systemie transferu postaci między serwerami. Co najważniejsze, nie jest to tylko proste przeniesienie statystyk naszego wirtualnego alter ego. Funkcja ta pozwala na zabranie ze sobą całego wypracowanego mozolnie dobytku: ekwipunku, pojazdów, zawartości banku, a nawet spakowanych baz. To kluczowa wiadomość dla osób, które zainwestowały setki godzin w budowę swoich fortec i nie wyobrażały sobie rozpoczynania przygody od zera na nowym, bardziej zaludnionym serwerze.

Cały proces oparto na systemie tokenów. Każdy gracz otrzymał jeden taki bilet na start, a jego ponowne wykorzystanie jest możliwe po upływie siedmiodniowego okresu karencji. Oznacza to, że „przeprowadzki” możemy dokonywać raz w tygodniu. Deweloperzy wprowadzili jednak twardą blokadę, która może rozczarować część społeczności. Otóż postacie znajdujące się na serwerach prywatnych mogą być przenoszone wyłącznie na inne serwery prywatne. Funcom argumentuje to różnicami w zasadach rozgrywki – na prywatnych serwerach administratorzy mogą drastycznie ułatwiać zabawę, co po przeniesieniu na serwery publiczne mogłoby całkowicie zepsuć balans i ekonomię gry. Transfer w drugą stronę, z serwera publicznego na prywatny, jest natomiast w pełni dostępny.

Poza wielką migracją, patch 1.2.40.0 zajmuje się także standardowym „sprzątaniem”, czyli eliminacją błędów technicznych oraz wprowadzeniem usprawnień w interfejsie użytkownika, co ma uprzyjemnić codzienne zmagania z piaskami pustyni. Warto przypomnieć, że Dune: Awakening jest obecnie dostępne wyłącznie na PC (w polskiej wersji kinowej), a posiadacze konsol Xbox Series X/S wciąż muszą uzbroić się w cierpliwość – data premiery wersji konsolowej pozostaje nieznana. Jak informowaliśmy w grudniu, gra ma problemy z negatywnymi opiniami fanów, a twórcy nieustannie pracują nad poprawą tej sytuacji.

dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 09:51

Taaaa... tyle że po czasie gra po prostu wywaliła wszystko co zrobiłem. Zostało to zmiecione z serwera. Po co wracać? 




