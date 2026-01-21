Dune: Awakening w końcu z wyczekiwaną funkcją. To ratunek dla wyludnionego Arrakis

Dune: Awakening zaliczyło w 2025 roku jedno z najmocniejszych otwarć w historii gatunku survival MMO, ale jak to często w przypadku takich produkcji bywa, utrzymanie ogromnej bazy użytkowników na dłuższą metę okazało się wyzwaniem. Po miesiącach od premiery Arrakis w wielu miejscach zaczęło przypominać prawdziwą pustynię – i to nie w ten pozytywny, klimatyczny sposób. Gracze skarżyli się na wyludnione serwery, które zabijały sens zabawy w PvPvE. Twórcy z Funcomu znaleźli jednak rozwiązanie i wraz z aktualizacją 1.2.40.0 wprowadzili mechanikę, która może tchnąć w tytuł drugie życie.

Dune: Awakening – to może być jedyna szansa na powrót do zabawy

Mowa o systemie transferu postaci między serwerami. Co najważniejsze, nie jest to tylko proste przeniesienie statystyk naszego wirtualnego alter ego. Funkcja ta pozwala na zabranie ze sobą całego wypracowanego mozolnie dobytku: ekwipunku, pojazdów, zawartości banku, a nawet spakowanych baz. To kluczowa wiadomość dla osób, które zainwestowały setki godzin w budowę swoich fortec i nie wyobrażały sobie rozpoczynania przygody od zera na nowym, bardziej zaludnionym serwerze.