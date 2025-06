Dune: Awakening nie zwalnia tempa. MMO przyciąga jeszcze więcej graczy

Dune: Awakening to survivalowe MMO stworzone przez Funcom. Gra może pochwalić się „bardzo pozytywnym” odbiorem na Steamie, gdzie 84% z ponad 32 tysięcy opinii zachwala tytuł. Teraz deweloperzy chwalą się kolejnym sukcesem osiągniętym przez produkcję.

Jak wynika z komunikatu prasowego, a także statystyk SteamDB, niedawno padł nowy rekord liczby jednoczesnych graczy. W Dune: Awakening w tym samym momencie grało ponad 189 tysięcy osób. Ponadto twórcy podzielili się zwiastunem uwzględniającym pozytywny odbiór gry. Materiał znajduje się na dole wiadomości.

Unikaj przemierzających pustynię czerwi oraz trzymaj się ceni, by nie paść ofiarą piekącego słońca. Pozyskaj wodę z krwi i podejmij walkę o przetrwanie. Zbadaj mądrości Fremenów i przyswój wiedzę Szkół Imperium, aby rozszerzyć swój repertuar zdolności, broni i narzędzi.

Wznieś dom, który ochroni Cię przed szalejącymi pustynnymi burzami, a następnie rozbuduj swoją siedzibę o maszyny i wytworne dekoracje demonstrujące rozrost Twojego bogactwa i władzy.

Wznieś się w powietrze ponad rozległy krajobraz Arrakis. Za horyzontem czeka na Ciebie jeszcze większy świat do odkrycia – od tętniących życiem centrów społecznościowych w Arrakin i wiosce Harko po niebezpieczne Dalekie Piaski z ogromnymi podmuchami przyprawy i wyłaniającymi się na powierzchnię skarbami, które tylko czekają na odkrycie.

Przetrwanie to dopiero początek. Później przyjdzie Ci dołączyć do Atrydów lub Harkonnenów, by awansować w ich szeregach i wziąć udział w politycznej rywalizacji w Landsraadzie, w którym uchwala się dekrety wpływające na wszystkich graczy na świecie. – brzmi opis gry.