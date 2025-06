Duke Nukem sprzedany. Producent, który przejął prawa do marki, mówi wprost: "nikt nie będzie mi mówił, co mam z tym zrobić"

Szykujcie się na kolejną adaptację gry, tym razem na potrzeby telewizji. Zajmie się tym twórca odpowiedzialny za sukces serialu Devil May Cry.

Adi Shankar, producent stojący za sukcesem seriali Castlevania i Devil May Cry, ogłosił, że nabył prawa do ekranizacji kultowej postaci z gier – Duke’a Nukema. W rozmowie z Esquire potwierdził, że kupił prawa nie od dewelopera gier, lecz bezpośrednio od Gearbox – właściciela marki.

Duke Nukem – gra zostanie zaadaptowana do telewizji

Shankar znany jest z umiejętności przenoszenia uniwersów gier wideo do telewizyjnego formatu. Sukces Devil May Cry na Netfliksie zaowocował zamówieniem drugiego sezonu, a gra Devil May Cry 5 przekroczyła 10 milionów sprzedanych egzemplarzy po premierze serialu. Producent nie zamierza jednak zwalniać tempa – na jego liście znajdują się też projekty związane z takimi tytułami jak Hyper Light Drifter, PUBG czy Assassin’s Creed.