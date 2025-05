Devil May Cry 5 z rekordem. Seria nigdy wcześniej nie osiągnęła tak imponującego wyniku sprzedaży

To spory sukces na koncie twórców gry, ale musieli na niego trochę poczekać.

Capcom ma powody do świętowania – Devil May Cry 5 przekroczyło próg 10 milionów sprzedanych egzemplarzy. Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych na zaktualizowanej stronie Platinum Titles, do 31 marca 2025 roku gra sprzedała się łącznie w 10,1 miliona kopii na wszystkich platformach.

Sukces Devil May Cry 5

To najlepszy wynik w historii serii Devil May Cry, która nigdy wcześniej nie osiągała takiego poziomu sprzedaży. Dla porównania, podstawowa wersja gry sprzedała się w 9,1 miliona egzemplarzy, a kolejne 1 milion przypadł na Special Edition, wydaną m.in. na konsole nowej generacji. W samym pierwszym kwartale 2025 roku nabywców znalazło kolejne 200 tys. egzemplarzy gry.