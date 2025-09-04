Duchowy spadkobierca Command & Conquer z wyczekiwaną aktualizacją. Fani od dawna na to czekali

Tempest Rising doczekał się nowego trybu rozgrywki.

Tempest Rising, gra określana jako duchowy spadkobierca legendarnej serii Command & Conquer, otrzymaa nową aktualizację, która wprowadzi wyczekiwane funkcje, w tym tryb wieloosobowy 3v3, zaawansowany tryb obserwatora oraz opcje dostosowania tempa rozgrywki w trybie dla jednego gracza. Premiera aktualizacji zaplanowana jest na 9 września 2025 roku, a studio Slipgate Ironworks nie kryje ambicji, by ich gra zainspirowała nawet twórców oryginalnego Command & Conquer do powrotu do korzeni. Tempest Rising – wyczekiwana aktualizacja wprowadzi nowy tryb Najnowsza aktualizacja odpowiada na najczęstsze prośby społeczności. Gracze od dawna domagali się możliwości rozgrywania większych bitew, a Slipgate Ironworks wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, wprowadzając tryb 3v3, który pozwoli na sześcioosobowe starcia w trybach niestandardowych i potyczek

Najczęstszą opinią, jaką otrzymaliśmy od czasu premiery, było pragnienie graczy, by doświadczyć bitew na większą skalę. Z radością ogłaszamy, że tryb 3v3, czyli mecze dla sześciu graczy, pojawi się w przyszłotygodniowej aktualizacji – poinformowało studio Slipgate Ironworks. Dla fanów rywalizacji multiplayerowej równie istotną nowością jest w pełni rozwinięty tryb obserwatora. Oferuje on takie funkcje, jak czat w grze, statystyki na żywo, możliwość blokady kamery na ruchach gracza oraz opcję włączania i wyłączania mgły wojny, co czyni go idealnym narzędziem dla entuzjastów e-sportu i streamerów. Z kolei miłośnicy rozgrywki jednoosobowej ucieszą się z nowych opcji, takich jak możliwość pauzowania gry w dowolnym momencie oraz regulacja prędkości rozgrywki, co pozwoli dostosować tempo do własnych preferencji. Dodatkowo, kampania fabularna została zbalansowana, by zapewnić jeszcze płynniejsze doświadczenie. Chcemy, aby gracze mogli w pełni dostosować rozgrywkę do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy wolą spokojne eksperymentowanie, czy intensywne starcia – dodali twórcy.

Aktualizacja wprowadza także nową mapę osadzoną w Kioto, dostępną w wariantach dla czterech i sześciu graczy, oraz modyfikacje dwóch istniejących map, by wspierały tryb 3v3. Gracze zyskają również więcej opcji personalizacji, w tym osiem nowych kolorów drużyn oraz ulepszone ustawienia klawiszy. Dla tych, którzy chcą szlifować swoje strategie, dodano tryb piaskownicy w potyczkach, umożliwiający eksperymentowanie bez obecności przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję. Tempest Rising, które zadebiutowało w kwietniu 2025 roku, szybko zdobyło uznanie dzięki wiernemu oddaniu ducha klasycznych RTS-ów, jednocześnie wprowadzając własne, unikalne elementy. Gra osadzona jest w alternatywnej rzeczywistości roku 1997, gdzie dwie frakcje, Globalna Siła Obronna (GDF) i Dynastia Tempesta, walczą o kontrolę nad tajemniczym zasobem zwanym Tempest, przypominającym Tiberium z uniwersum Command & Conquer. GDF to zdyscyplinowana organizacja peacekeepingowa, podczas gdy Dynastia Tempesta to buntownicza armia ludowa, co budzi wyraźne skojarzenia z GDI i Bractwem Nod. Ścieżka dźwiękowa, stworzona między innymi przez legendarnego Franka Klepackiego, potęguje nostalgiczny klimat, jednocześnie dodając grze nowoczesnego sznytu. Recenzja Tempest Rising, czyli mieszany mieszany w stylu Command & Conquer!

