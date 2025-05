Duchowy spadkobierca Command & Conquer stanie się jeszcze lepszy. Aktualizacja wprowadzi wiele oczekiwanych nowości

Obie frakcje doczekały się również wzmocnień podstawowych jednostek piechoty – Field Scout (GDF) i Guard (Dynasty) szybciej atakują, a czołgi Hunter i Boar odpalają pociski z większą częstotliwością. Z kolei zbyt potężny Skycrane (GDF) został zauważalnie osłabiony – wydłużono czas jego produkcji, zwiększono koszt oraz zmniejszono wytrzymałość. Dla równowagi Tempest Sphere jest teraz tańszy, szybszy i bardziej odporny. W przypadku Dynasty, Voltaic Tank zyskał na zasięgu, natomiast jednostki powietrzne, które twórcy przyznają były zbyt dominujące w późniejszym etapie gry, zostały osłabione: Leveler wolniej atakuje i ma mniejszy zasięg,, a Dragonfly ma skrócony zasięg z 4000 do 3700.

Chcemy zredukować wpływ niektórych jednostek na grę we wczesnej fazie, jednocześnie poprawiając użyteczność tych, które dotąd nie spełniały oczekiwań. Będziemy wprowadzać zmiany stopniowo, by wyrównać przejście z early do mid-game dla obu frakcji – wytłumaczyło studio.