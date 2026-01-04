Duchowy następca Mass Effect, mimo zawirowań, wciąż idzie dobrą drogą. Premiera w 2027

Nadchodząca przygodowa gra sci-fi Exodus pozostaje w dobrych rękach. I to mimo odejścia z projektu Jamesa Ohlena, byłego szefa studia Archetype Entertainment i twórcy klasycznych części Mass Effect oraz Star Wars: Knights of the Old Republic. Decyzja Ohlena, ujawniona w grudniu, pojawiła się w cieniu najnowszego zwiastuna gry i wywołała spekulacje dotyczące stanu projektu.

Exodus jest obecnie w dobrych rękach

„Exodus jest w dobrym miejscu, pod przewodnictwem kreatywnych liderów, z którymi współpracowałem i którym ufałem przez dekady”, zapewnił Ohlen w komunikacie na platformie X. Wyjaśnił, że jego odejście było polubowne i motywowane chęcią uniknięcia wypalenia zawodowego po ponad sześciu latach pracy nad projektem AAA. Ohlen pozostaje w Wizards of the Coast jako konsultant kreatywny, skupiając się na fabule i budowaniu światów w ramach własnej firmy Arcanum Worlds.