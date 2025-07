DualSense z ogromnym ułatwieniem. Sony wprowadza wyczekiwaną funkcję

DualSense z łatwym przełączaniem między urządzeniami

Do tej pory, aby podłączyć kontroler DualSense do innego urządzenia, takiego jak komputer PC, Mac czy smartfon, konieczne było ponowne parowanie za każdym razem. Nadchodząca aktualizacja to zmienia. Użytkownicy PS5 będą mogli teraz zarejestrować do czterech różnych urządzeń jednocześnie.