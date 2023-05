Drugi sezon The Last of Us opóźniony. Nowe odcinki dopiero za kilka lat

Przyjdzie nam długo poczekać na kolejny sezon The Last of Us.

Mamy złe wieści dla wszystkich fanów The Last of Us. Z powodu strajku scenarzystów prace nad drugim sezonem znacznie się opóźnią. Na nowe odcinki możemy poczekać nawet do 2026 roku. The Last of Us: Sezon 2 nie zdąży na premierę w 2025 roku? W połowie maja wstrzymano castingi do nowych ról do drugiego sezonu The Last of Us. Scenariusze do nowych epizodów nie są jeszcze gotowe i twórcy nie chcieli wybierać aktorów na podstawie dialogów zaczerpniętych z gry, które będą różnić się od tych z serialu. Dopóki strajk scenarzystów będzie trwał, a na razie nic nie zapowiada, aby miał się szybko skończyć, to nie ruszą ani ponowne castingi, ani tym bardziej zdjęcia do serialu.

W rozmowie z Deadline niełatwą sytuację skomentowała szefowa filmów i seriali dramatycznych HBO, Francesca Orsi, która potwierdziła, że obecnie nie trwają żadne prace nad drugim sezonem The Last of Us. Dyrektorka przyznała, że pierwotnie planowali premierę nowych odcinków The Last of Us na 2025 rok, ale w przypadku przedłużającego się strajku, będą musieli zrewidować swoje plany. Rozważaliśmy przez jakiś czas The Last of Us na 2025 rok. Biały Lotos wyszedłby w 2024, ale pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące naszego harmonogramu.

