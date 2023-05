Wstrzymano casting do 2 sezonu The Last of Us. Abby i nowych bohaterów poznamy później

Strajk scenarzystów wstrzymuje produkcje nie tylko seriali, które miały wkrótce wejść na plan, ale również te tytuły, które były dopiero na etapie castingów. Jednym z nich jest drugi sezon The Last of Us od HBO, do którego wybieranie obsady trwało do początku tego tygodnia.

Wstrzymano casting do nowych ról do 2 sezonu The Last of Us

Kilka dni temu stacja zdecydowała się wstrzymać casting z powodu braku scenariuszy. Podczas strajku nie może powstać żaden skrypt, co uniemożliwia pracę przy większości produkcji.