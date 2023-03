Drugi sezon The Last of Us jest w planach HBO, ale musimy być cierpliwi

Drugi sezon The Last of Us powstanie. Kiedy? Odtwórczyni roli Ellie rozwiewa wątpliwości.

Nie ma wątpliwości, że zakończony niedawno pierwszy sezon The Last of Us wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród graczy, ale nie tylko. Nic więc dziwnego, że zarówno fani jak i producenci rozmyślają o kontynuacji. Kiedy pojawi się w HBO? Nie ma konkretnych ustaleń, ale z pewnością nie szybko i będziemy musieli wykazać się cierpliwością.

Po zakończeniu pierwszego sezonu The Last of Us, twórcy serialu w osobach Craiga Mazina i Neila Druckmanna zapowiedzieli, że nie tylko powstanie kontynuacja, ale tym razem powinniśmy spodziewać się co najmniej dwóch sezonów i nastąpią kolejne zdecydowane odstępstwa od serialowego pierwowzoru. Po takiej zapowiedzi natychmiast pojawiło się masę spekulacji, kiedy może dojść do premiery drugiego sezonu. Kiedy premiera drugiego sezonu The Last of Us? Po kilku dniach głos zabrała Bella Ramsey, wcielająca się w rolę Ellie. Podczas wizyty w The Jonathan Ross Show mocno ostudziła emocje fanów serialu, stwierdzając, że na kontynuację będzie trzeba poczekać i to całkiem długo. To na pewno trochę potrwa. Myślę, że na plan wejdziemy pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Dlatego można oczekiwać, że premiera odbędzie się rok po tym, czyli pod koniec 2024 roku lub na początku 2025.

