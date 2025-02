Drugi dodatek do Diablo 4 opóźniony. Blizzard przestraszył się Path of Exile 2?

Na premierę kolejnego dużego dodatku do Diablo 4 jeszcze trochę poczekamy.

Główny menadżer Diablo podczas swojego wystąpienia na DICE Summit w Las Vegas omawiał plany „wzmocnienia relacji ze społecznością”. Za przykład podał Diablo Immortal oraz World of Warcraft. Teraz Blizzard chce tego samego dla Diablo 4 i już wkrótce fani doczekają się mapy rozwoju gry na 2025 rok, który przedstawi szczegóły premiery kolejnych sezonów i aktualizacji. Fergusson miał również złą wiadomość dla graczy i potwierdził, że kolejny dodatek nie znajduje się w planach na obecny rok.

Premiera wczesnego dostępu Path of Exile 2 zmieniła układ sił na rynku gier z gatunku hack'and'slash. Diablo 4 przestał być liderem, o czym Blizzard doskonale zdaje sobie sprawę. Studio musi dołożyć wszelkich starań, aby utrzymać zainteresowanie graczy i nie dać im odejść do jednego z wielu konkurencyjnych tytułów. Najnowszy ósmy sezon wystartował pod koniec stycznia, oferując wiele nowości i atrakcji, choć część osób narzekało na wykorzystanie tych samych mechanik, które były obecne już w jednym z poprzednich sezonów. Ratunkiem dla Diablo 4 może być premiera kolejnego dużego dodatku. Vessel of Hatred zadebiutowało w październiku ubiegłego roku i według planów studia mieliśmy czekać tylko rok na kolejne pełnoprawne rozszerzenie. Tak się jednak nie stanie, o czym poinformował Rod Fergusson.

Wkrótce udostępnimy mapę drogową na 2025 rok dla Diablo 4. Nasze drugie rozszerzenie nie znajdzie się na tej mapie, ponieważ pojawi się w 2026 roku, ale przynajmniej gracze będą wiedzieć, co ich czeka.

Fergusson nie podał żadnych konkretów dotyczących opóźnienia premiery drugiego dodatku do Diablo 4. Deweloper wyjaśnił, że chociaż nowe rozszerzenie miało pojawić się już w tym roku, to Vessel of Hatred również zostało opóźnione. DLC pierwotnie planowano wypuścić 12 miesięcy po premierze Diablo 4, a na rynek trafiło dopiero po 18 miesiącach.

Fergusson zauważył, że wynikało to z faktu, iż zespół zazwyczaj pracuje nad sezonem lub dwoma z wyprzedzeniem. Jednak konieczność reagowania na opinie graczy oraz dokonywania niezbędnych zmian w aktualnie dostępnej zawartości spowodowała, że część zasobów została tymczasowo przesunięta z prac nad Vessel of Hatred, co opóźniło premierę dodatku. W rezultacie wszystkie inne planowane treści również zostały przesunięte na dalszy termin.