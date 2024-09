Dragon’s Dogma 2 z nową zawartością? Capcom może szykować się do zapowiedzi DLC

Warto pamiętać, że w dniach 26-29 września 2024 roku odbędą się targi Tokyo Game Show. Bez wątpienia byłaby to świetna okazja do zapowiedzi DLC do Dragon’s Dogma 2. W sieci krążą także plotki o wrześniowym State of Play, na którym również Capcom mógłby podzielić się swoimi planami. Na ten moment zainteresowanym nie pozostaje jednak nic innego, jak uważnie śledzić dalsze działania japońskiej firmy.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon’s Dogma 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Dragon's Dogma II - recenzja. Podróże małe.