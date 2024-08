PS5 Pro wkrótce z zapowiedzią? Sony ma szykować się do kolejnego State of Play

Od dłuższego czasu w sieci krążą różnego rodzaju plotki i nieoficjalne doniesienia na temat PlayStation 5 Pro. Niewykluczone, że już wkrótce doczekamy się zapowiedzi wspomnianej konsoli. Według jednego z branżowych insiderów Sony szykuje się do kolejnego pokazu State of Play, na którym być może dojdzie do oficjalnej prezentacji PS5 Pro.

Zapowiedź PlayStation 5 Pro już we wrześniu? Sony ma wkrótce zaprosić graczy na prezentację State of Play

Autorem powyższych doniesień jest Jeff Grubb. W najnowszym odcinku podcastu Game Mess Mornings popularny dziennikarz poinformował, że „prawdopodobnie” pod koniec września producent PlayStation zaprosi graczy na kolejny pokaz State of Play. Niestety insider nie był w stanie podzielić się szczegółami na temat wspomnianego wydarzenia.