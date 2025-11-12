Dragon Quest 7 Reimagined prezentuje główną obsadę. Nowy zwiastun na State of Play

Dragon Quest 7 Reimagined pojawiło się na State of Play. Twórcy zaprezentowali główną obsadę i Kiefera w nowym zwiastunie.
Square Enix rozpoczęło najnowsze wydarzenie State of Play od świeżego zwiastuna Dragon Quest 7 Reimagined, czyli pełnego remake’u klasycznej gry RPG. Materiał skupił się na głównych bohaterach oraz potwierdził obecność postaci Kiefera. Po uratowaniu, wojownik chętnie dołącza do drużyny, aby stanąć do walki z Demon Kingiem.
Dragon Quest 7 Reimagined na nowym zwiastunie
Nowy zwiastun ujawnia również odświeżoną oprawę graficzną, która nadaje grze urok stylizowany na miniaturową dioramę. Twórcy podkreślają, że nie zamierzają zmieniać wszystkiego co fani kochali w oryginale, lecz wprowadzą zupełnie nowe zakończenie, które zależeć będzie od decyzji gracza podjętych w trakcie rozgrywki. To solidna zachęta do ponownego przeżycia tej epickiej przygody, którą tak dobrze wielu zapamiętało przed laty.
Klasyczny system walki znany z Dragon Quest VII w wersji Reimagined został nieco przebudowany. W tym wydaniu zaimplementowano specjalne profity dla poszczególnych profesji. Każda z nich oferuje unikatową umiejętność (wśród nich są zdolności nie tylko ofensywne, ale i defensywne). Autorzy umieścili w remasterze funkcję pozwalającą na modyfikowanie szybkości walki, a nawet opcję automatycznego przeprowadzania bitew.
Dragon Quest 7 Reimaginedzadebiutuje 5 lutego 2026 roku na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 oraz PC.
Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, Square Enix przypomniało, że warto sprawdzić Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, które odświeżają pierwsze dwie odsłony serii w przepięknym stylu HD-2D.Pierwsze recenzje sugerują, że to kawał dobrego odświeżenia, więc może faktycznie warto wypełnić sobie ten czas do premiery Reimagined.
