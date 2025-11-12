Dragon Quest 7 Reimagined prezentuje główną obsadę. Nowy zwiastun na State of Play

Square Enix rozpoczęło najnowsze wydarzenie State of Play od świeżego zwiastuna Dragon Quest 7 Reimagined, czyli pełnego remake’u klasycznej gry RPG. Materiał skupił się na głównych bohaterach oraz potwierdził obecność postaci Kiefera. Po uratowaniu, wojownik chętnie dołącza do drużyny, aby stanąć do walki z Demon Kingiem.

Dragon Quest 7 Reimagined na nowym zwiastunie

Nowy zwiastun ujawnia również odświeżoną oprawę graficzną, która nadaje grze urok stylizowany na miniaturową dioramę. Twórcy podkreślają, że nie zamierzają zmieniać wszystkiego co fani kochali w oryginale, lecz wprowadzą zupełnie nowe zakończenie, które zależeć będzie od decyzji gracza podjętych w trakcie rozgrywki. To solidna zachęta do ponownego przeżycia tej epickiej przygody, którą tak dobrze wielu zapamiętało przed laty.