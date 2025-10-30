Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake startuje z przytupem. Są pierwsze recenzje

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake zdobywa nawet najwyższe noty.

Już dziś premiera Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake. Do sieci trafiły pierwsze recenzje krytyków, spływające z całego świata. W serwisie Metacritic produkcja otrzymała średnią ocen na poziomie 84/100.

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake zaliczyło niezwykle udany start. Wśród ocen nie zabrakło najwyższych not – 10/10 – a dziennikarze chwalą między innymi oszałamiającą grafikę, nastrojową muzykę czy ulepszenia jakości życia. Pozytywne opinie zbiera też wymagający system walki czy nowe wątki fabularne. Recenzenci podkreślają, że kompilacja oddaje hołd dwóm oryginalnym grom.

Z drugiej strony część krytyków wskazuje na powtarzalne walki i zbyt intensywne tempo rozgrywki. Według niektórych Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake wciąż zawiera kilka „archaicznych elementów”. Recenzje Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake Digitally Downloaded – 10/10

Gameliner – 10/10

Forbes – 10/10

Hardcore Gamer – 10/10

Atomix – 9,5/10

Nintendo Life – 9/10

Wccftech – 9/10

Screen Rant – 9/10

Game Informer – 9/10

TechRadar Gaming – 9/10

IGN – 9/10

Inverse – 9/10

Checkpoint Gaming – 8,5/10

RPGamer – 8/10

Push Square – 8/10

Shacknews – 8/10

Gamesurf – 7,5/10

GameSpot – 7/10

GameSpew – 7/10

Cultura Geek – 7/10 Przypomnijmy, że Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake trafia w ręce graczy dziś – 30 października 2025 roku. Gra debiutuje na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 oraz PC.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



