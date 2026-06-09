Dragon Ball Z oficjalnie powraca w nowej formie. Fani ponownie przeżyją przygody Goku

Już wkrótce ruszy zbiórka na Kickstarterze, aby sfinansować nową grę.

Fani Dragon Ball Z już wkrótce otrzymają okazję, by ponownie przeżyć najważniejsze wydarzenia z kultowego anime, ale tym razem nie przed ekranem telewizora czy konsoli lub peceta. Ruszyła właśnie zbiórka na oficjalną grę planszową osadzoną w świecie stworzonym przez Akirę Toriyamę. Dragon Ball Z – powstaje nowa gra planszowa Za projekt odpowiada studio Lynnvander Studios, znane wcześniej z planszówek opartych na takich markach jak Buffy the Vampire Slayer czy Star Trek. Nowa produkcja nosi tytuł Dragon Ball Z: The Board Game Saga i już teraz można wesprzeć zbiórkę na portalu Kickstarter. Twórcy potrzebowali tylko 9 tysięcy dolarów, a już teraz zebrali ponad 60 tysięcy dolarów.

Gra powstaje na oficjalnej licencji należącej do Bird Studio oraz Toei Animation. W realizację przedsięwzięcia zaangażowano również POP Art Games. Twórcy zapowiadają kooperacyjną kampanię przeznaczoną dla od jednego do czterech graczy. Rozgrywka ma prowadzić uczestników przez całą fabułę Dragon Ball Z, pozwalając wcielić się w wojowników Z i wspólnie stawiać czoła kolejnym zagrożeniom. W trakcie zabawy gracze będą trenować swoje postacie, zwiększać ich moc i mierzyć się z coraz trudniejszymi przeciwnikami.

GramTV przedstawia:

Opublikowane materiały prezentują również zawartość pudełka. Na zdjęciach można dostrzec liczne figurki oraz pokaźny zestaw kart. Wśród ujawnionych bohaterów znaleźli się między innymi Raditz, Vegeta oraz Kid Buu. Uwagę fanów zwróciła także karta przedstawiająca legendarną technikę Kamehameha. Choć tytuł nie jest pełnoprawnym papierowym RPG, wielu fanów uważa, że jest to najbliższa tego typu inicjatywa, jaką dotąd otrzymała marka Dragon Ball Z. Dodatkową atrakcją mogą okazać się kolekcjonerskie karty przedstawiające bohaterów i przeciwników znanych z anime. Na ten moment nie podano jeszcze daty premiery Dragon Ball Z: The Board Game Saga.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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