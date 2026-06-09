Zaloguj się lub Zarejestruj

Dragon Ball Z oficjalnie powraca w nowej formie. Fani ponownie przeżyją przygody Goku

Radosław Krajewski
2026/06/09 20:30
0
0

Już wkrótce ruszy zbiórka na Kickstarterze, aby sfinansować nową grę.

Fani Dragon Ball Z już wkrótce otrzymają okazję, by ponownie przeżyć najważniejsze wydarzenia z kultowego anime, ale tym razem nie przed ekranem telewizora czy konsoli lub peceta. Ruszyła właśnie zbiórka na oficjalną grę planszową osadzoną w świecie stworzonym przez Akirę Toriyamę.

Dragon Ball Z: The Board Game Saga
Dragon Ball Z: The Board Game Saga

Dragon Ball Z – powstaje nowa gra planszowa

Za projekt odpowiada studio Lynnvander Studios, znane wcześniej z planszówek opartych na takich markach jak Buffy the Vampire Slayer czy Star Trek. Nowa produkcja nosi tytuł Dragon Ball Z: The Board Game Saga i już teraz można wesprzeć zbiórkę na portalu Kickstarter. Twórcy potrzebowali tylko 9 tysięcy dolarów, a już teraz zebrali ponad 60 tysięcy dolarów.

Gra powstaje na oficjalnej licencji należącej do Bird Studio oraz Toei Animation. W realizację przedsięwzięcia zaangażowano również POP Art Games.

Twórcy zapowiadają kooperacyjną kampanię przeznaczoną dla od jednego do czterech graczy. Rozgrywka ma prowadzić uczestników przez całą fabułę Dragon Ball Z, pozwalając wcielić się w wojowników Z i wspólnie stawiać czoła kolejnym zagrożeniom. W trakcie zabawy gracze będą trenować swoje postacie, zwiększać ich moc i mierzyć się z coraz trudniejszymi przeciwnikami.

GramTV przedstawia:

Opublikowane materiały prezentują również zawartość pudełka. Na zdjęciach można dostrzec liczne figurki oraz pokaźny zestaw kart. Wśród ujawnionych bohaterów znaleźli się między innymi Raditz, Vegeta oraz Kid Buu. Uwagę fanów zwróciła także karta przedstawiająca legendarną technikę Kamehameha.

Choć tytuł nie jest pełnoprawnym papierowym RPG, wielu fanów uważa, że jest to najbliższa tego typu inicjatywa, jaką dotąd otrzymała marka Dragon Ball Z. Dodatkową atrakcją mogą okazać się kolekcjonerskie karty przedstawiające bohaterów i przeciwników znanych z anime.

Na ten moment nie podano jeszcze daty premiery Dragon Ball Z: The Board Game Saga.

Dragon Ball Z: The Board Game Saga
Dragon Ball Z: The Board Game Saga
Dragon Ball Z: The Board Game Saga
Dragon Ball Z: The Board Game Saga
Źródło:https://screenrant.com/dragon-ball-z-board-game-2026-kickstarter/

Tagi:

HOT
Bez prądu
Kickstarter
zbiórka
gra planszowa
Dragon Ball
Dragon Ball Z
planszówki
Toei Animation
Dragon Ball Z: The Board Game Saga
Bird Studio
POP Art Games
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112