Przyszłość Dragon Ball Super jest niepewna? Niepokojący wpis Toei Animation

Po sukcesie Dragon Ball Daima społeczność miała nadzieję, że w końcu usłyszy coś na temat powrotu Dragon Ball Super. Jednak najnowszy wpis Toei Animation w mediach społecznościowych wzbudził wśród fanów niepokój co do przyszłości serii.

Finałowy odcinek Dragon Ball Super został wyemitowany 25 marca 2018 roku, a więc minęło dokładnie siedem lat od jego premiery. Z tej okazji Toei Animation opublikowało post na platformie X, świętując tę rocznicę wraz z fanami. Choć samo świętowanie zakończenia tak ważnego etapu w historii anime nie jest niczym złym, pewne sformułowanie w tym wpisie wzbudziło poważne obawy wśród fanów.

Treść posta brzmiała:

Tego dnia w 2018 roku pożegnaliśmy Goku i jego przyjaciół w ostatnim odcinku Dragon Ball Super! Polub i udostępnij, by świętować.

To, co szczególnie zaniepokoiło społeczność, to użycie słów "ostatni odcinek Dragon Ball Super" zamiast "ostatni odcinek pierwszego sezonu Dragon Ball Super". Takie sformułowanie sugeruje, że Toei oficjalnie pożegnało całą serię, co wywołało spekulacje, czy anime kiedykolwiek doczeka się kontynuacji.

