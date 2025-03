Dragon Ball Z: Bitwa Bogów wraca do polskich kin. Tym razem film obejrzycie w edycji rozszerzonej

Kto miał tę produkcję obejrzeć, pewnie już to zrobił, ale warto wybrać się do kina raz jeszcze, bowiem tym razem film kinowy, będzie pokazywany w edycji rozszerzonej, oferując 20 dodatkowych minut materiału. W przypadku anime, jest to całkiem pokaźna ilość. Miejmy jednak nadzieję, że dodatkowa zawartość będzie faktycznie wnosiła coś ciekawego do produkcji, zamiast być jedynie nudnym zapychaczem.

Według informacji widniejącej na stronie sieci Multikino, Dragon Ball Z: Bitwa Bogów w edycji rozszerzonej, będzie emitowane w dniach 15 i 16 marca 2025 roku, zapewne z polskimi napisami.