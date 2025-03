Dragon Ball Daima dobiegło końca. Co dalej z kultową serią?

Teraz, gdy Dragon Ball Daima dobiegło końca, pojawia się pytanie – co dalej z marką? Producent serii, Akio Iyoku, w niedawnym wywiadzie potwierdził, że Dragon Ball będzie kontynuowany przez kolejne dekady. Choć odejście Akiry Toriyamy jest ogromną stratą, marka nie zamierza znikać. Fani muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, zanim pojawi się nowy materiał, niezależnie od tego, czy będzie to anime, manga, czy gra wideo.

Po finale Dragon Ball Daima, seria nie ma obecnie aktywnie kontynuowanej mangi ani anime. Miesięcznik Dragon Ball Super został zawieszony na czas nieokreślony po śmierci Akiry Toriyamy. Choć w lutym wydano specjalny one-shot, nie ogłoszono oficjalnego powrotu pełnej serii. Dodatkowo trwający spór o prawa do serii może wpłynąć na tempo jej dalszego rozwoju.

Mimo to fani mają powody do optymizmu. Akio Iyoku wielokrotnie sugerował, że trwają prace nad nowymi projektami, a w 2025 roku może pojawić się ważne ogłoszenie. W jednym z raportów Toei Animation ujawniono również, że w produkcji znajdują się dwa tajemnicze filmy. Spekuluje się, że mogą to być nowe produkcje z uniwersum One Piece i Dragon Ball właśnie. Choć finał Daima oznacza okres mniejszej aktywności serii, przyszłość zapowiada się obiecująco.