Dragon Ball wkracza w nową erę. Po 30 latach seria ma być ciekawsza niż kiedykolwiek wcześniej

Na przestrzeni ponad 40 lat istnienia Dragon Ball przeszedł ogromną ewolucję, a to wciąż nie koniec zmian.

Choć od premiery Dragon Ball Z minęło już ponad 30 lat, wielu fanów uważa, że nadchodzący etap rozwoju marki może okazać się najbardziej interesującym w całej jej historii. Wszystko za sprawą licznych zmian, które wprowadzono w uniwersum oraz zapowiedzianych projektów mających otworzyć zupełnie nowy rozdział dla serii. Dragon Ball wkracza w nową erę Na przestrzeni ponad 40 lat istnienia Dragon Ball przeszedł ogromną ewolucję. Początkowo opowiadał o pełnych humoru przygodach młodego Goku w fantastycznym świecie, by z czasem przerodzić się w widowiskową historię o międzyplanetarnych bitwach z potężnymi tyranami, a następnie starciach z istotami o boskich mocach. Pomimo wzlotów i upadków oraz kilku mniej udanych projektów powstałych po wycofaniu się Akiry Toriyamy z aktywnego rozwijania serii, marka niezmiennie pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych franczyz anime i mangi na świecie.

W całej tej ewolucji największą zmianą ma być jednak sposób przedstawienia głównych bohaterów. Przez lata Goku pozostawał zdecydowanie najsilniejszym wojownikiem, a pozostali bohaterowie zazwyczaj jedynie próbowali dotrzymać mu kroku. To właśnie on najczęściej przełamywał kolejne bariery mocy i ratował świat w decydujących momentach. Współczesne Dragon Ball Super odchodzi jednak od tego schematu. Vegeta, Gohan czy Piccolo rozwijają się własnymi ścieżkami i nie są już jedynie wsparciem dla Goku. Każdy z nich otrzymał unikalny kierunek rozwoju oraz własne transformacje.

GramTV przedstawia:

Goku doskonali technikę Ultra Instynkt, przekazaną przez Aniołów. Vegeta podąża drogą Bogów Zniszczenia, wykorzystując formę Ultra Ego. Gohan rozwija swoją wyjątkową transformację Beast, która czerpie siłę z emocji i gniewu od zawsze definiujących tę postać. Piccolo zyskał formę Orange Piccolo, bezpośrednio związaną z jego nameczańskim pochodzeniem i mocą Shenrona. Z kolei Broly korzysta z własnej odmiany Super Saiyanina, również opartej na niekontrolowanym gniewie. Zdaniem wielu obserwatorów właśnie takie zróżnicowanie bohaterów sprawia, że seria zyskuje nową energię. Zamiast kolejnych wariantów tej samej transformacji każdy z najpotężniejszych wojowników rozwija się na swój własny sposób, co pozwala zachować świeżość mimo obecności tych samych postaci od kilkudziesięciu lat. Nowa era Dragon Ball ma rozpocząć się jesienią wraz z telewizyjną premierą Dragon Ball Super: Beerus. Produkcja określana jest jako częściowy remake pierwszej sagi serialowego Dragon Ball Super, który z czasem ma doprowadzić do zupełnie nowych wydarzeń fabularnych. Równocześnie powróci również jedna z najpopularniejszych serii gier opartych na marce. Zapowiedziano bowiem Dragon Ball Xenoverse 3, które ma kontynuować historię znaną z poprzednich odsłon. Otrzymamy także anime, które będzie kontynuowało wydarzenia po Turnieju Mocy. Nadchodzące produkcje mają znacząco różnić się od wcześniejszych odsłon. Druga połowa 2026 roku może okazać się początkiem nowego rozdziału w historii Dragon Ball, w którym wielu bohaterów zostanie przedstawionych w wyjątkowy sposób. To może pozwolić spojrzeć na wieloletnią serię z poczuciem świeżości.