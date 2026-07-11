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Bandai Namco Filmworks potwierdza kiedy zaprezentuje zupełnie nową serię anime Gundam

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/11 14:00
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Jeszcze w lipcu Bandai Namco Filmworks zaprezentuje nową serię anime Gundam.

Bandai Namco Filmworks ogłosiło, że zupełnie nowa seria anime z uniwersum Gundam zostanie oficjalnie zaprezentowana 23 lipca podczas tegorocznego San Diego Comic-Con 2026. Zapowiedź odbędzie się w trakcie panelu GUNDAM Showcase 2026 - Unveil the Next Gundam, który potrwa od 10:30 do 11:30 czasu pacyficznego. Podczas wydarzenia specjalni goście z Japonii przedstawią kolejną odsłonę kultowej marki oraz opowiedzą o przyszłości serii. Organizatorzy nie ujawnili jeszcze listy uczestników panelu, potwierdzili jednak, że będzie to oficjalna prezentacja nowego projektu anime.

Gundam
Gundam

Nadciąga nowa seria anime Gundam

Osoby, które nie będą mogły pojawić się na San Diego Comic-Con, również otrzymają możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami. Na kanale GUNDAM CHANNEL INTL zostanie wyemitowany specjalny program poświęcony nowej produkcji. Bandai Namco Filmworks zaznacza jednak, że nie będzie to transmisja na żywo ani zapis panelu z Comic-Conu, lecz osobny materiał prezentujący wszystkie najważniejsze ogłoszenia. Podczas konwentu firma przygotuje również stoisko poświęcone nadchodzącej grze Gundam Rogue Orbit, zapowiedzianej jeszcze w czerwcu, a także ekspozycję związane z nowo ujawnioną serią anime. Na odwiedzających czekać będą również bezpłatne warsztaty składania modeli Gunpla. Uczestnicy będą mogli zabrać wykonane modele do domu, o ile zapasy wystarczą do końca wydarzenia.

GramTV przedstawia:

Gundam to jedna z najbardziej rozpoznawalnych japońskich marek multimedialnych poświęconych wielkim bojowym mechom. Serię stworzyli Sunrise oraz Yoshiyuki Tomino, a jej początki sięgają 7 kwietnia 1979 roku, kiedy zadebiutowało anime Mobile Suit Gundam. W ubiegłym roku franczyza świętowała 45-lecie istnienia, a teraz małymi krokami szykuje się do hucznego świętowania okrągłych 50-tych urodzin. Oprócz licznych seriali i filmów anime marka obejmuje również mangi, powieści, gry wideo oraz niezwykle popularne modele Gunpla. Najnowszymi produkcjami anime osadzonymi w tym uniwersum są Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX oraz Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe. Równocześnie trwają prace nad pierwszą hollywoodzką aktorską adaptacją Gundama, która powstaje dla platformy Netflix. W obsadzie filmu znaleźli się między innymi Sydney Sweeney oraz Noah Centineo.

Źródło:https://animecorner.me/new-gundam-anime-series-to-be-revealed-on-july-23/

Tagi:

Popkultura
popkultura
anime
gundam
mechy
Bandai Namco Filmworks
Mobile Suit Gundam
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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