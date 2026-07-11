Bandai Namco Filmworks potwierdza kiedy zaprezentuje zupełnie nową serię anime Gundam

Bandai Namco Filmworks ogłosiło, że zupełnie nowa seria anime z uniwersum Gundam zostanie oficjalnie zaprezentowana 23 lipca podczas tegorocznego San Diego Comic-Con 2026. Zapowiedź odbędzie się w trakcie panelu GUNDAM Showcase 2026 - Unveil the Next Gundam, który potrwa od 10:30 do 11:30 czasu pacyficznego. Podczas wydarzenia specjalni goście z Japonii przedstawią kolejną odsłonę kultowej marki oraz opowiedzą o przyszłości serii. Organizatorzy nie ujawnili jeszcze listy uczestników panelu, potwierdzili jednak, że będzie to oficjalna prezentacja nowego projektu anime.

Nadciąga nowa seria anime Gundam

Osoby, które nie będą mogły pojawić się na San Diego Comic-Con, również otrzymają możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami. Na kanale GUNDAM CHANNEL INTL zostanie wyemitowany specjalny program poświęcony nowej produkcji. Bandai Namco Filmworks zaznacza jednak, że nie będzie to transmisja na żywo ani zapis panelu z Comic-Conu, lecz osobny materiał prezentujący wszystkie najważniejsze ogłoszenia. Podczas konwentu firma przygotuje również stoisko poświęcone nadchodzącej grze Gundam Rogue Orbit, zapowiedzianej jeszcze w czerwcu, a także ekspozycję związane z nowo ujawnioną serią anime. Na odwiedzających czekać będą również bezpłatne warsztaty składania modeli Gunpla. Uczestnicy będą mogli zabrać wykonane modele do domu, o ile zapasy wystarczą do końca wydarzenia.