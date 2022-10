Dragon Ball: The Breakers – zobacz rozkład jazdy na najbliższe sezony

Dragon Ball: The Breakers nie miało zbyt przyjemnego startu. Gra spotkała się z mieszanym przyjęciem, a oceny przyznane przez recenzentów nie zachwycają. O tym, co nie zagrało w najnowszej produkcji od Dimps Corporation, dowiecie się z przygotowanego przez nas tekstu. Może jednak nie wszystko stracone. Twórcy za pośrednictwem portalu Twitter podzielili się bowiem swoimi planami odnośnie wspierania gry w nadchodzących sezonach.

Dragon Ball: The Breakers z rozpiską na najbliższe sezony

Jak możemy zobaczyć na grafice, wraz z kolejnymi aktualizacjami do gry zawitają nowi najeźdźcy, mapy i skórki dla dostępnych już postaci. Nie wiem jednak, czy takie zmiany wystarczą, by przyciągnąć do Dragon Ball: The Breakers więcej użytkowników. Twórcy zamierzają jednak wspierać swoją produkcję. Na razie opublikowali rozkład jazdy na trzy sezony, ale zdradzili również, że pracują nad czwartym.



Kuba ocenił Dragon Ball: The Breakers na 5.8 w 10 punktowej skali, chwaląc grę za dobry pomysł na surwiwal oraz oryginalną przygodę w świecie Dragon Ball. Oberwało się sterowaniu, oprawie graficznej i niedoróbkom technicznym. Wiele do życzenia pozostawia również praca kamery.



Produkcja autorstwa Dimps Corporation nie jest kolejnym typowym RPG, MMO czy sieciową nawalanką jeden na jednego z Goku, Vegetą i resztą kultowych postaci, a asymetryczną grą akcji, w której siedmiu graczy próbuje przeżyć ataki ósmego. Warto zaznaczyć, że ocaleni to zwykli cywile, którzy w trakcie ucieczki będą zdani na swój spryt oraz współpracę z innymi uwięzionymi w surrealistycznym, pełnym chaosu świecie.



Na koniec przypomnijmy, że Dragon Ball: The Breakers zadebiutowało na rynku 14 października, a gra jest dostępna na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch.