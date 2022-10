Smok nie spełnił wszystkich życzeń - recenzja Dragon Ball: The Breakers

A właśnie na tym, w dużym skrócie, polega zabawa w Dragon Ball: The Breakers. Najnowszej produkcji Bandai Namco, która robi zaskakujący użytek z popularnej licencji. Zaskakujący, ale czy dobry?

Wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Sam pomysł na rozgrywkę 7 vs 1, gdzie siedmiu graczy wciela się w zwykłych śmiertelników i musi przeżyć starcie z ikonicznym łotrem z DBZ, jest bardzo świeży i ciekawy. W mandze/anime praktycznie w każdej historii mieliśmy drużynowe walki z dużo potężniejszym adwersarzem, ale były to zawsze zmagania doświadczonych wojowników. W finale i tak zazwyczaj Goku ratował sytuację, ale nie można zapomnieć o zaangażowaniu Kuririna, Trunksa, Piccolo itd. Dragon Ball: The Breakers odchodzi od tego schematu na rzecz surwiwalu, w którym pierwsze skrzypce odgrywają postacie znajdujące się w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie.

Jak pisałem w pierwszych wrażeniach z wersji beta, Dragon Ball: The Breakers posiada tło fabularne, na które warto spuścić zasłonę milczenia. Historyjka przedstawiona w tutorialu jest naiwna i pretekstowa, a na dodatek podana w koszmarny sposób. Trzeba jedynie wiedzieć, że świat DBZ jest pustoszony przez Cella/Buu/Frizera, a jako jeden z siedmiu niedobitków krążących po planszy, musimy: a) nie dać się zabić, b) uciec specjalnym wehikułem. Ósmy gracz przejmuje kontrolę nad jednym ze wspomnianych łotrów (zwanych tutaj Najeźdźcami) i robi wszystko, by pokrzyżować plany ocalałych.

Każda rozgrywka składa się z kilku rund/faz. Drużyna graczy najpierw biega w poszukiwaniu skrzynek z kluczami dla każdego z sześciu sektorów. Odnaleziony klucz trzeba umieścić w wyznaczonym miejscu, by na mapie pojawił się Startup System. Uruchomienie tego mechanizmu przyzywa wehikuł czasu (Super Time Machine), którym można uciec i w ten sposób osiągnąć zwycięstwo drużynowe. Nie jest to jednak takie proste, gdyż przeciwnik może niszczyć sektory z kluczami, co wydłuża proces przyzywania wehikułu. Może też rozwalić cały Startup System, co w ogóle przekreśla jeden wariant zwycięstwa. W takiej sytuacji ostatnią deską ratunku dla graczy w drużynie jest przywołanie Escape Time Machine. Jeżeli przeciwnik zniszczy i ten wehikuł, nic więcej nie da się zrobić i Zło zwycięża.