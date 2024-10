Dragon Ball: Sparking! ZERO na premierowym zwiastunie. Kultowy utwór rozpoznają fani anime

Posiadacze edycji Deluxe i Ultimate mają już dostęp do Dragon Ball: Sparking! ZERO. Wyniki aktywności przewyższają inne bijatyki, a pierwsze recenzje jasno wskazały, że mamy do czynienia z niezwykle udaną produkcją. Już jutro tytuł trafi w ręce wszystkich graczy, w związku z czym otrzymaliśmy premierowy zwiastun, któremu towarzyszy dobrze znany fanom serii utwór.