Dragon Ball: Sparking! ZERO podbija Steam. Wyniki aktywności przewyższają inne bijatyki

Pierwsze recenzje Dragon Ball: Sparking! ZERO wskazały jasno – mamy do czynienia z udanym tytułem. Bijatyka od Spike Chunsoft i Bandai Namco nie tylko zgarnęła wysokie noty, ale i cieszy się niemałą popularnością na platformie Valve. Jak się okazuje – większą, niż inni reprezentanci gatunku.

Dragon Ball: Sparking! ZERO przyciągnęło niemałe grono użytkowników Steama

Choć obecnie Dragon Ball: Sparking! ZERO trafił w ramach wcześniejszego dostępu do posiadaczy edycji Deluxe i Ultimate, nie może narzekać na brak zainteresowania na Steamie. Okazuje się bowiem, że w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 91 tysięcy użytkowników platformy Valve. Jak zauważył portal GamingBolt, jest to wynik wyższy niż w przypadku innych reprezentantów gatunku, takich jak: Street Fighter 6 (70 573), Tekken 8 (49 977), Dragon Ball FighterZ (44 303) czy Mortal Kombat 1 (38 129).