Nadciąga nowa gra z serii Dragon Ball. Produkcja zostanie ogłoszona w styczniu 2026 roku

Nowa produkcja osadzona w uniwersum Dragon Ball zostanie oficjalnie zapowiedziana w styczniu 2026 roku podczas wydarzenia Dragon Ball Genkida Matsuri w Japonii.

W ostatnich miesiącach fani gier z tej kultowej serii otrzymali wiele aktualizacji. Większość istniejących tytułów dostała nowe dodatki. Ponadto, wiemy już, że twórcy Dragon Ball: Sparking! Zero planują kolejne rozszerzenie, które ma się ukazać właśnie w styczniu 2026 roku. Teraz potwierdzono, że w tym samym okresie zobaczymy zupełnie nową grę Dragon Ball.

Nowa gra z okazji 40-lecia marki Dragon Ball

Informacja o planowanej zapowiedzi pochodzi z oficjalnego konta Dragon Ball Games na platformie X. Zgodnie z komunikatem, podczas wydarzenia Dragon Ball Genkida Matsuri zostaną przedstawione wszystkie najnowsze aktualizacje oraz duże ogłoszenia dotyczące gier z tej serii. W wydarzeniu weźmie udział również Masako Nozawa, legendarna aktorka głosowa wcielająca się w Goku. Dragon Ball Genkida Matsuri odbędzie się dokładnie 25 stycznia 2026 roku.

