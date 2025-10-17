Nadciąga nowa gra z serii Dragon Ball. Produkcja zostanie ogłoszona w styczniu 2026 roku

Nowa produkcja osadzona w uniwersum Dragon Ball zostanie oficjalnie zapowiedziana w styczniu 2026 roku podczas wydarzenia Dragon Ball Genkida Matsuri w Japonii.
W ostatnich miesiącach fani gier z tej kultowej serii otrzymali wiele aktualizacji. Większość istniejących tytułów dostała nowe dodatki. Ponadto, wiemy już, że twórcy Dragon Ball: Sparking! Zero planują kolejne rozszerzenie, które ma się ukazać właśnie w styczniu 2026 roku. Teraz potwierdzono, że w tym samym okresie zobaczymy zupełnie nową grę Dragon Ball.
Nowa gra z okazji 40-lecia marki Dragon Ball
Informacja o planowanej zapowiedzi pochodzi z oficjalnego konta Dragon Ball Games na platformie X. Zgodnie z komunikatem, podczas wydarzenia Dragon Ball Genkida Matsuri zostaną przedstawione wszystkie najnowsze aktualizacje oraz duże ogłoszenia dotyczące gier z tej serii. W wydarzeniu weźmie udział również Masako Nozawa, legendarna aktorka głosowa wcielająca się w Goku. Dragon Ball Genkida Matsuri odbędzie się dokładnie 25 stycznia 2026 roku.
Obecnie na rynku znajduje się pięć aktywnie rozwijanych tytułów z uniwersum Dragon Ball:
Dragon Ball Xenoverse 2
Dragon Ball Z: Kakarot
Dragon Ball FighterZ
Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball Gekishin Squadra
Oczywiście są jeszcze inne produkcje jak choćby The Breakers, ale to już nieco zapomniany temat. Każda z tych gier otrzymała ostatnio dodatki lub aktualizacje powiązane z sagą Dragon Ball Daima lub inne elementy wzbogacające rozgrywkę. Zapowiadany tytuł, który zostanie ujawniony z okazji 40 rocznicy serii Dragon Ball, będzie już siódmą nową grą w ostatnich latach osadzoną w tym kultowym uniwersum.
W międzyczasie informujemy, że dostępny jest już drugi pakiet postaci Daima do gry Dragon Ball: Sparking! Zero. Spróbujmy wspólnie odgadnąć jaka to może być gra. Co obstawiacie? Klasyczna bijatyka, karcianka, a może jakieś RPG?
