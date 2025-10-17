Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadciąga nowa gra z serii Dragon Ball. Produkcja zostanie ogłoszona w styczniu 2026 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/17 20:00
0
0

Nowa produkcja osadzona w uniwersum Dragon Ball zostanie oficjalnie zapowiedziana w styczniu 2026 roku podczas wydarzenia Dragon Ball Genkida Matsuri w Japonii.

W ostatnich miesiącach fani gier z tej kultowej serii otrzymali wiele aktualizacji. Większość istniejących tytułów dostała nowe dodatki. Ponadto, wiemy już, że twórcy Dragon Ball: Sparking! Zero planują kolejne rozszerzenie, które ma się ukazać właśnie w styczniu 2026 roku. Teraz potwierdzono, że w tym samym okresie zobaczymy zupełnie nową grę Dragon Ball.

Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero

Nowa gra z okazji 40-lecia marki Dragon Ball

Informacja o planowanej zapowiedzi pochodzi z oficjalnego konta Dragon Ball Games na platformie X. Zgodnie z komunikatem, podczas wydarzenia Dragon Ball Genkida Matsuri zostaną przedstawione wszystkie najnowsze aktualizacje oraz duże ogłoszenia dotyczące gier z tej serii. W wydarzeniu weźmie udział również Masako Nozawa, legendarna aktorka głosowa wcielająca się w Goku. Dragon Ball Genkida Matsuri odbędzie się dokładnie 25 stycznia 2026 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Obecnie na rynku znajduje się pięć aktywnie rozwijanych tytułów z uniwersum Dragon Ball:

  • Dragon Ball Xenoverse 2
  • Dragon Ball Z: Kakarot
  • Dragon Ball FighterZ
  • Dragon Ball: Sparking! Zero
  • Dragon Ball Gekishin Squadra

GramTV przedstawia:

Oczywiście są jeszcze inne produkcje jak choćby The Breakers, ale to już nieco zapomniany temat. Każda z tych gier otrzymała ostatnio dodatki lub aktualizacje powiązane z sagą Dragon Ball Daima lub inne elementy wzbogacające rozgrywkę. Zapowiadany tytuł, który zostanie ujawniony z okazji 40 rocznicy serii Dragon Ball, będzie już siódmą nową grą w ostatnich latach osadzoną w tym kultowym uniwersum.

W międzyczasie informujemy, że dostępny jest już drugi pakiet postaci Daima do gry Dragon Ball: Sparking! Zero. Spróbujmy wspólnie odgadnąć jaka to może być gra. Co obstawiacie? Klasyczna bijatyka, karcianka, a może jakieś RPG?

Źródło:https://insider-gaming.com/new-dragon-ball-game-announcement-arrives-in-january-2026

Tagi:

News
zapowiedź
Japonia
bijatyka
Dragon Ball FighterZ
anime
Dragon Ball: Xenoverse 2
Dragon Ball
Bijatyki
manga
Dragon Ball Z: Kakarot
Dragon Ball Z
Dragon Ball Daima
Dragon Ball: Sparking! ZERO
zapowiedź gry
Dragon Ball GT
Dragon Ball Super
Dragon Ball: Gekishin Squadra
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112