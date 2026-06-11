Dragon Ball: Cross Force oficjalnie. Szybka premiera nowego dodatku ze świata Goku

Ujawniono szczegóły najnowszego rozszerzenia do gry z serii Dragon Ball.

Uniwersum Dragon Balla wciąż rozwija się na wielu frontach. Niedawno ogłoszono nową grę planszową Dragon Ball Z: The Board Game Saga, a teraz zapowiedziano Dragon Ball: Cross Force, czyli dodatek do popularnej gry karcianej. Dragon Ball Super Card Game Fusion – zapowiedziano nowy dodatek do gry karcianej Już 12 czerwca 2026 roku na rynek trafi Dragon Ball: Cross Force, czyli najnowszy dodatek do karcianki Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Będzie to dziesiąty zestaw boosterów wydany w ramach tej odsłony gry, który ma wprowadzić zarówno nowe możliwości rozgrywki, jak i kolejne atrakcyjne karty dla kolekcjonerów.

Fusion World zadebiutowało w 2024 roku jako bardziej przystępna alternatywa dla klasycznego Dragon Ball Super Card Game, obecnie funkcjonującego pod nazwą Masters. Podczas gdy starsza wersja nadal cieszy się popularnością wśród doświadczonych graczy dzięki rozbudowanym zasadom i ogromnej liczbie kart, Fusion World zostało zaprojektowane z myślą o łatwiejszym wejściu do gry. Dodatkowym atutem jest dostępność cyfrowej wersji, pozwalającej na zabawę również poza stołem.

GramTV przedstawia:

Najważniejszym elementem dodatku Cross Force będą dwie nowe mechaniki o nazwach Evolve oraz Ki. Każdy kolor kart ma skupiać się na jednym z tych systemów, co przełoży się na nowe sposoby budowania talii i tworzenia strategii. Twórcy przygotowali również kilku nowych liderów. Wśród nich znajdą się Vegito, Bojack, Cell oraz duet Gohan i Piccolo występujący wspólnie na jednej karcie lidera. Łącznie zestaw zaoferuje 123 karty. W tej liczbie znajdzie się pięciu liderów, 15 kart klasy Super Rare oraz trzy Secret Rare. Producent zadbał także o bardziej ekskluzywne warianty kolekcjonerskie. Wszystkie karty Secret Rare otrzymają specjalne wersje premium oraz alternatywne ilustracje. Nie zabraknie również dodatkowych kart prezentujących kultowe sceny znane z historii Dragon Balla.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.