Zaloguj się lub Zarejestruj

Dragon Age: The Veilguard z zaskakującym wzrostem liczby graczy. Fani serii tylko na to czekali

Radosław Krajewski
2025/09/05 18:00
2
0

Pozostaje pytanie, ilu graczy zostanie przy tym tytule do końca.

Dragon Age: The Veilguard spotkał się z zaskakującym zainteresowaniem wśród graczy na prawie rok po swojej premierze. Produkcja studia BioWare wzbudziła mieszane emocje, nagle zanotowała gigantyczny wzrost liczby osób. Według danych serwisu TrueAchievements, zainteresowanie tytułem zwiększyło się aż o 1525,88 procent, a gra awansowała na 33. miejsce wśród najchętniej uruchamianych pozycji na konsolach Xbox w ostatnim tygodniu.

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard – nagły wzrost liczby graczy na konsolach Xbox

Tytuł od momentu premiery zbierał głównie pozytywne oceny za efektowną oprawę audiowizualną i dynamiczny system walki, choć część fanów narzekała na dialogi i ton narracji, które zdaniem krytyków odbiegały od klimatu poprzednich odsłon serii. Zbyt chłodny odbiór sprawił, że Dragon Age: The Veilguard nie spełnił pokładanych w nim nadziei komercyjnych, a wsparcie dla gry wygasło stosunkowo szybko. Od tego czasu Electronic Arts stara się jednak dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Gra wielokrotnie trafiała na wyprzedaże w mocno obniżonej cenie, a następnie została udostępniona w katalogu PlayStation Plus. Najnowszym posunięciem było dodanie The Veilguard do usługi Xbox Game Pass Ultimate i właśnie ten krok okazał się przełomowy dla gry BioWare.

GramTV przedstawia:

Choć dokładne liczby graczy nie zostały ujawnione, sam skok popularności wskazuje, że wielu fanów serii celowo czekało na moment, w którym gra pojawi się w usłudze Microsoftu. Teraz pozostaje pytanie, ilu z nich pozostanie z tytułem na dłużej i zdecyduje się ukończyć całą kampanię.

Dla osób, które dotąd nie miały okazji sprawdzić produkcji, Xbox Game Pass to najlepszy moment na nadrobienie zaległości. Dragon Age: The Veilguard zamyka niektóre wątki znane z poprzednich części, wiec dla fanów tej serii jest to pozycja obowiązkowa. Studio po zakończeniu prac nad Dragon Age kieruje teraz uwagę na nową odsłonę serii Mass Effect, która powstaje już od kilku lat.

Źródło:https://gamerant.com/dragon-age-veilguard-player-count-up

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
BioWare
RPG
Xbox Game Pass
fantasy
Xbox
Xbox Game Pass Ultimate
liczba graczy
Dragon Age: The Veilguard
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 18:35
ZubenPL napisał:

Nic dziwnego że po dodaniu do game pass zainteresowanie które prawie rok od premiery było zerowe nagle skoczyło. Też to kupie i sprawdzę jak będzie w promce za 50zł. 

Przez to że są procenty i jeszcze po przecinku to liczba wygląda imponująco ale patrząc że dzisiejszy peak na Steam to było koło 900 graczy - gdyby Steam zaliczył taki wzrost to chyba nie osiągnęli by all time peak który wynosił ponad 60,000. 

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 18:04

Nic dziwnego że po dodaniu do game pass zainteresowanie które prawie rok od premiery było zerowe nagle skoczyło. Też to kupie i sprawdzę jak będzie w promce za 50zł. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112