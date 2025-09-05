Dragon Age: The Veilguard z zaskakującym wzrostem liczby graczy. Fani serii tylko na to czekali

Dragon Age: The Veilguard spotkał się z zaskakującym zainteresowaniem wśród graczy na prawie rok po swojej premierze. Produkcja studia BioWare wzbudziła mieszane emocje, nagle zanotowała gigantyczny wzrost liczby osób. Według danych serwisu TrueAchievements, zainteresowanie tytułem zwiększyło się aż o 1525,88 procent, a gra awansowała na 33. miejsce wśród najchętniej uruchamianych pozycji na konsolach Xbox w ostatnim tygodniu.

Dragon Age: The Veilguard – nagły wzrost liczby graczy na konsolach Xbox

Tytuł od momentu premiery zbierał głównie pozytywne oceny za efektowną oprawę audiowizualną i dynamiczny system walki, choć część fanów narzekała na dialogi i ton narracji, które zdaniem krytyków odbiegały od klimatu poprzednich odsłon serii. Zbyt chłodny odbiór sprawił, że Dragon Age: The Veilguard nie spełnił pokładanych w nim nadziei komercyjnych, a wsparcie dla gry wygasło stosunkowo szybko. Od tego czasu Electronic Arts stara się jednak dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Gra wielokrotnie trafiała na wyprzedaże w mocno obniżonej cenie, a następnie została udostępniona w katalogu PlayStation Plus. Najnowszym posunięciem było dodanie The Veilguard do usługi Xbox Game Pass Ultimate i właśnie ten krok okazał się przełomowy dla gry BioWare.