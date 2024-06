Dragon Age: The Veilguard ma być oparte na misjach. Twórcy chcą zapewnić „najlepsze wrażenia narracyjne”

Tak, więc jest to gra oparta na misjach. Wszystko jest ręcznie stworzone i starannie wyselekcjonowane. Wierzymy, że w ten sposób uzyskamy najlepsze wrażenia narracyjne. Jednak poziomy, które po drodze zwiedzimy, otwierają się – niektóre z nich zaoferują więcej możliwości eksploracji niż inne. Mamy alternatywne, rozgałęziające się ścieżki, tajemnice, sekrety, opcjonalną zawartość do znalezienia i różne rozwiązania. Jest to więc gra otwarta, ale oparta na misjach i wysoce wyselekcjonowana. – zapewnia Corinne Busche.

Przedstawicielka BioWare wypowiedziała się również w kwestii towarzyszy. Zabierając kompanów na bardziej niebezpieczne misje, należy liczyć się z możliwością ewentualnej utraty członków drużyny.

Nie chcę wdawać się w spoilery, ale możecie [stracić niektóre postacie – dop. red.]. W tym, co widzieliśmy [w trakcie pokazu – dop. red], oczywiście nikt nie zginął. Jednak w takiej sytuacji towarzysze mogą zostać ranni, a może wpłynąć na to, co o tobie myślą. Jeśli są gotowi ruszyć z tobą do bitwy, robi się bardziej niebezpiecznie. Po drodze możemy stracić kilka osób. – ujawnia przedstawicielka BioWare.