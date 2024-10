Dragon Age: The Veilguard chwalony przez wydawcę Baldur’s Gate 3. Porównano obie gry

Dzisiaj mieliśmy okazję przeczytać pierwsze recenzje Dragon Age: The Veilguard. Okazało się, że do gry mają również dostęp inne osoby, takie jak Michael Douse, czyli szef działu wydawniczego w Larian Studios. Udostępnił on na Twitterze/X wpis, w którym możemy przeczytać wrażenia z nowego RPG autorstwa studia BioWare.

Michael Douse wypowiedział się o Dragon Age: The Veilguard

Ogólne wrażenia przekazane we wpisie dotyczącym Dragon Age: The Veilguard są pozytywne. Możemy przeczytać o porównaniu tytułu z wydanym w zeszłym roku Baldur’s Gate 3. Według pracownika Larian Studios nowa produkcja BioWare jest pierwszą odsłoną serii, która wydaje się wiedzieć, jaką dokładnie grą chce być. Padło również porównanie do długiego, dobrze wykonanego serialu Netflixa z ciekawą historią i postaciami.

