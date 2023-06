Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons z datą premiery

Wcześniejsze przewidywania się potwierdziły i Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons faktycznie zadebiutuje na rynku w okresie wakacyjnym. Ekipa wydawnicza Modus Games i deweloperzy ze studia Secret Base zapowiedzieli, że najnowsza odsłona słynnej serii chodzonych bijatyk zostanie oddana w ręce graczy 27 lipca. Z tej okazji przygotowali również specjalne wideo, na którym możemy podziwiać bohaterów oraz fragmenty rozgrywki.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons zaoferuje znaną formułę w nieco eksperymentalnym wydaniu

Oczywiście, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons nadal pozostaje grą z gatunku beat 'em up, ale twórcy zaznaczają, że eksperymentują ze znaną formułą. Głównie poprzez dodanie elementów roguelite, które mają wprowadzić większą nieprzewidywalność do rozgrywki. Fabuła gry przeniesie nas do alternatywnej wersji lat 90. XX wieku, gdzie Nowy Jork został zniszczony przez wojnę atomową, a mieszkańcy muszą walczyć o przetrwanie w chaosie i zamieszkach na ulicach. Bracia Billy i Jimmy stają w obliczu gangów walczących o władzę.