Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – zapowiedź i pierwszy trailer

Ekipa wydawnicza Modus Games i deweloperzy ze studia Secret Base zapowiedzieli kolejną odsłonę słynnej serii Double Dragon. Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons pojawi się na rynku latem, a poniżej znajdziecie pierwszy trailer produkcji oraz garstkę szczegółów na temat samej gry.

W Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons pojawią się ciekawe mechaniki

Oczywiście, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ma być dalej grą z gatunku beat 'em up, ale twórcy wyraźnie zaznaczają, że nieco eksperymentują ze znaną formułą. Głównie poprzez dodanie mechanik roguelite’owych, które mają tchnąć w rozgrywkę więcej nieprzewidywalności. Akcja gry przeniesie nas do alternatywnej wersji świata z lat 90. XX wieku, gdzie wojna atomowa zniszczyła Nowy Jork, zmuszając jego mieszkańców do walki o przetrwanie pośród chaosu i zamieszek ogarniających ulice. Bracia Billy i Jimmy zmierzą się z walczącymi o władze gangami.