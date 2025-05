DOOM: The Dark Ages z „ogromną” liczbą anulowanych pre-orderów. Gracze sprzeciwili się takiemu wydaniu

Płyta zawiera zaledwie kilka megabajtów danych. Oznacza to, że całą grę trzeba będzie pobrać z sieci, co czyni płytę praktycznie bezużyteczną. Informacja ta została nagłośniona przez konto w serwisie X „Does it play?”, skupione na temacie zachowania gier fizycznych i ich archiwizacji. Wkrótce po publikacji wielu fanów DOOM-a zaczęło publicznie potwierdzać, że anulują swoje zamówienia przedpremierowe edycji pudełkowej.

Już jutro swoją oficjalną premierę ma DOOM: The Dark Ages, a według pierwszych recenzji jest to tytuł, którym warto się zainteresować. Wczoraj ruszył wczesny dostęp do gry dla osób, które wykupiły droższą edycję. Niestety gracze poinformowali o dużym problemie z jakością obrazu, którym id Software będzie musiało się zająć w najbliższych aktualizacjach. Jednak najnowsza część DOOM-a wzbudza jeszcze większe kontrowersje ze względu na wersję pudełkową. Już wcześniej do sieci trafiły informacje, że gracze nie znajdą na płycie żadnych plików i będą musieli pobrać grę z serwerów. To nie spodobało się wielu osobom, które uważają, że takie wydanie mija się z celem i postanowili anulować swoje zamówienie przedpremierowe.

Liczba osób anulujących swoje przedpremierowe zamówienia lub całkowicie rezygnujących z DOOM: The Dark Ages z powodu nieudanego wydania fizycznego jest ogromna. Zawsze dostajemy takie komentarze w naszej bańce, ale tym razem jest to zupełnie nieproporcjonalne. Pozostaje mieć nadzieję, że The Coalition Studio przygląda się temu uważnie.

Niektórzy komentatorzy zastanawiają się, czy skala sprzeciwu będzie wystarczająca, by Microsoft zareagował i zmienił podejście do fizycznych wydań swoich gier. Choć dominująca większość sprzedaży to obecnie wersje cyfrowe, wyraźny opór wobec praktyki „pustych płyt” może wpłynąć na przyszłe decyzje.

„Jeśli Baldur’s Gate 3 mógł trafić na rynek z pełną wersją gry na płycie, to każda gra powinna móc to zrobić” – napisała jedna z osób. Nie jest to odosobniony głos i gracze wyrażając nadzieję, że tytuły takie jak Gears of War: Reloaded, Fable czy The Outer Worlds 2 nie powtórzą losu DOOM: The Dark Ages.

Przypomnijmy, że DOOM: The Dark Ages zadebiutuje już 15 maja 2025 roku. Gra trafi na komputery osobiste oraz PlayStation 5 i Xbox Series X/S.