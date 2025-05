DOOM: The Dark Ages debiutuje w Game Pass. Bethesda chwali się wysokimi ocenami

Na koniec przypomnijmy, że DOOM: The Dark Ages debiutuje dzisiaj na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Wspomnianą produkcją cieszyć mogą się także wszyscy abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Jeśli natomiast zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po nowe dzieło id Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja DOOM: The Dark Ages, czyli Ogniem i Mieczem.