Doom Eternal i gry z Nintendo 64 działają na kalkulatorze za 10 dolarów

Zagrać w Doom Eternal na kalkulatorze za 10 dolarów? Tak, to możliwe!

Jeśli nie jesteście na bieżąco z tematyką kalkulatorów stacjonarnych, mogło Was ominąć kilka etapów ich ewolucji . Przede wszystkim wiele z nich wyposażonych jest w wielokolorowe wyświetlacze dotykowe i wystarczającą moc, aby uruchomić na nich całkiem nowe gry – jak choćby Doom Eternal. Jakim cudem można to zrobić na kalkulatorze za 10 dolarów?

Modder wykorzystał urządzenie GHLBD, które jest w zasadzie tradycyjnym kalkulatorem biurkowym z podstawowym zestawem dużych klawiszy numerycznych w połączeniu z kolorowym ekranem. Ich normalna sklepowa cena to ponad 25 dolarów, ale nasz „majsterkowicz” zakupił używaną wersję, na którą wydał zaledwie 10 dolarów.

Chociaż GHLBD działa tylko jako bardzo prosty kalkulator, nie oferuje nawet obliczeń naukowych, to okazuje się, że jest skonstruowany z płyt głównych i innego sprzętu z przestarzałych tabletów, w tym 32-bitowego czterordzeniowego procesora Allwinner A50 w parze z 1 GB pamięci RAM. Co więcej, działa na systemie Android 9. Wystarczyło zmusić go, żeby nie uruchamiał się automatycznie w swojej podstawowej aplikacji kalkulatora, a wtedy modder był w stanie zainstalować kilka emulatorów i ROMów.