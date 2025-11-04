Gothic na nowo. Reworked to ogromny mod, który jest najlepszym powodem, aby wrócić do legendarnej gry RPG

Ambitna modyfikacja jest już dostępna do pobrania.

Po pięciu latach pracy, nareszcie zadebiutowała pełna wersja Gothic Reworked, ambitnej modyfikacji do pierwszej odsłony kultowej serii RPG Piranha Bytes. Autor, znany w społeczności jako rezu93, postawił sobie za cel odświeżenie oryginału bez naruszania jego ducha, a efekty jego pracy robią wrażenie nawet na najbardziej wymagających fanach. Gothic Reworked – ogromna modyfikacja do klasyka RPG już dostępna do pobrania Najnowszy projekt społeczności, Gothic Reworked, pokazuje, że świat Starej Kolonii wciąż ma wiele do zaoferowania. Modyfikacja nie jest klasycznym remakiem, lecz kompleksowym rozszerzeniem, które rozwija i uzupełnia oryginalną grę o liczne nowości, nie tracąc przy tym klimatu stworzonego przez Piranha Bytes.

Rezu93 skoncentrował się na technicznej stronie tytułu i poprawie rozgrywki. Wprowadził między innymi swobodne celowanie, ulepszony system walki z efektami przebicia pancerza i krwawienia, a także mechanikę sprintu zależną od nowego atrybutu, czyli Wytrzymałości. Kolejną istotną zmianą jest statystyka Inteligencji, która wzmacnia zaklęcia i przywoływane istoty, co znacząco rozbudowuje ścieżkę maga. Twórca pomyślał również o fanach łucznictwa. Po raz pierwszy w historii gry można ukończyć całą kampanię jako pełnoprawny łucznik, bez konieczności sięgania po legendarnego Uriziela. Również system rzemiosła zyskał na znaczeniu i pojawiły się przepisy na nowe mikstury, uzbrojenie, amulety oraz runy.

W świecie gry nie zabrakło świeżych elementów. Autor dodał nowe lokacje, takie jak opuszczona kopalnia czy zaginione miasto orków, inspirowane niezrealizowanymi pomysłami twórców oryginału. Zmian doczekały się również znane miejsca, między innymi Wieża Xardasa i Górska Forteca, które zostały przebudowane z myślą o większej płynności eksploracji. W Gothic Reworked znalazły się także dodatkowe zadania poboczne, losowy loot, a nawet nowy poziom trudności, znany jako Tryb Udręki, przeznaczony dla najbardziej doświadczonych graczy. Drobne usprawnienia, takie jak automatyczne zbieranie przedmiotów podczas nurkowania czy nowe hotkeye, poprawiają komfort rozgrywki. Pierwsze opinie społeczności są wyjątkowo pozytywne. Gracze chwalą stabilność projektu i jego zgodność z duchem oryginału. Niektórzy testerzy określają go nawet mianem najlepiej dopracowanej technicznie modyfikacji do Gothica. Gothic Reworked dostępny jest do pobrania bezpłatnie na stronie Sefaris, gdzie można znaleźć pełny opis zmian. Projekt idealnie wypełnia czas oczekiwania na oficjalny Gothic Remake od studia Alkimia Interactive, który ma zadebiutować na początku przyszłego roku.

