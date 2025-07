Donkey Kong Bananza zachwyca trybem artysty. Fani tworzą Gwiazdę Śmierci, Banjo i… ukrzyżowanego Goryla

Fani szybko pokazali, na co ich stać. W internecie można już znaleźć kamienne rzeźby Luigi'ego, Banjo z Banjo-Kazooie, a nawet realistycznie odwzorowaną Gwiazdę Śmierci z Gwiezdnych Wojen. Niektórzy poszli o krok dalej lub zapewne dla niektórych za daleko i stworzyli rzeźbę przedstawiającą ukrzyżowanego Donkey Konga, co wywołało jednocześnie śmiech, ale także lekkie kontrowersje.

Wygląda na to, że tryb artysty nie tylko przedłuży żywotność gry, ale także pozwoli społeczności wykazać się niesamowitą kreatywnością i poczuciem humoru. To wszystko sprawia, że Donkey Kong Bananza to coś więcej niż kolejna platformówka. To artystyczny poligon dla najbardziej szalonych fanów Nintendo. Coś mi się wydaje, że Donkey Kong Bananza może być jednym z pretendentów do gry roku. Tymczasem przeczytajcie naszą recenzję i sprawdźcie czy warto sięgnąć po ten tytuł.

Poniżej możecie obejrzeć kilka przykładowych prac graczy w trybie artysty:

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.