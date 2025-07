Absurdalna sytuacja. Gracze Donkey Kong Bananza męczą się demolowaniem świata na własne życzenie

Wydana zaledwie wczoraj gra Donkey Kong Bananza od razu stała się jednym z głównych kandydatów do tytułu Gry Roku, ale mimo to gracze i tak znaleźli problem, choć bardzo dziwnej natury.

Choć Donkey Kong Bananza nie korzysta z technologii upscalingu DLSS od Nvidii, dostępnej na Nintendo Switch 2, co skutkuje okazjonalnymi problemami z wydajnością, to i tak może pochwalić się oceną 90 na Metacritic, 91 na OpenCritic. My również dobrze oceniliśmy nowy tytuł Nintendo. Wszystko wskazuje na to, że będzie o tej grze głośno podczas podsumowań roku, natomiast teraz jest z zupełnie absurdalnego powodu.

Graczy męczy podstawowa mechanika gry, ale nie tak jak myślicie...

Po pierwszych godzinach od premiery Donkey Kong Bananza, gracze zwracają uwagę na pewien zaskakujący problem. Otóż… nie mogą się powstrzymać od niszczenia każdego elementu otoczenia. Dziennikarz serwisu TheGamer zwrócił uwagę na ten “problem”: