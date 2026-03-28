Donald Trump znów sięga po gry. Tym razem padło na... Animal Crossing

Obecna administracja Białego Domu zdążyła już przyzwyczaić nas do dość swobodnego podejścia do prowadzenia mediów społecznościowych. A także do publikowanych za ich pośrednictwem materiałów.

Niemniej nadal Donald Trump i podlegli mu ludzie potrafią zaskoczyć. No bo kto mógł spodziewać się, że otoczenie Prezydenta USA skorzysta z… Animal Crossing.

Trump i jego administracja wykorzystują Animal Crossing

Na oficjalnym koncie Białego Domu w serwisie X pojawił się film wygenerowany przez AI. Film, który spokojnie może wypełniać definicję określenia AI Slop. Całość zaczyna się od postaci Donalda Trumpa, przedstawionego w stylistyce Animal Crossing: New Horizons i zakrzykującego “Make Farming Great Again”. To jest oczywistym nawiązaniem do “Make America Great Again”, czyli sloganu, od którego wzięła się nazwa Ruch MAGA. Po chwili Trump wybiega ze swojego gabinetu na zewnętrz i szybko otacza go tłum zwierząt. A gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, czy na pewno chodzi o hit od Nintendo, to materiał wieńczy ewidentnie przerobione logo Animal Crossing – nazwę gry zastąpiono jednak napisem “Narodowy Tydzień Rolnictwa – Dziękujemy, Rolnicy!”.

