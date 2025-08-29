Powstaje trzeci, sekretny film Avengers? Projekt Marvela ma nawet datę premiery

To byłoby istne szaleństwo.

Obecnie fani Marvela żyją głośną aferą między dwoma gwiazdami Avengers: Doomsday, do której doszło kilka tygodni temu. Według niedawnych relacji w sprawę nie jest zamieszany Ryan Reynolds, ale inny ważny aktor z MCU. Dodatkowo pojawiły się informacje, że prace na planie przypominają jedną wielką imprezę, a nie produkcję za setki milionów dolarów. Okazuje się, że aktorzy mogą mieć jeszcze więcej pracy, gdyż oprócz dwóch ogłoszonych superbohaterskich projektów, może powstawać jeszcze jeden, trzeci film o Avengersach. Avengers – powstaje trzeci, sekretny film, który będzie pomostem między Doomsday a Secret Wars? Obecnie w kalendarzu znajduje się Avengers: Doomsday, które zadebiutuje w grudniu 2026 roku, a dopiero rok później, w grudniu 2027 roku, na ekrany trafi Avengers: Secret Wars. Przed wielkim finałem zmagań superbohaterów z Doktorem Doomem Marvel Studios planuje jeszcze premierę Spider-Man: Brand New Day w wakacje przyszłego roku oraz tajemniczy film zapowiedziany na lipiec 2027 roku.

To właśnie ta niezatytułowana produkcja stała się przedmiotem spekulacji w sieci. Portal Murphy’s Multiverse zasugerował, że może chodzić o trzeci, sekretny film Avengers. Autor artykułu, Charles Murphy, wyjaśniał, jak narodziła się ta teoria: Musiałem to zebrać po dzisiejszej rozmowie z jednym z najlepszych źródeł, jakie kiedykolwiek miałem. Podkreślę, że była to rozmowa, a nie przekazanie informacji, ale dała mi wiele do myślenia. W swoim tekście Murphy zauważył, że Marvel nie ogłosił zatrudnienia nowych scenarzystów ani reżyserów i nie pojawiły się żadne ślady nowych spółek produkcyjnych, co może oznaczać, że projekt rozwijany jest już od kilku lat. Dziennikarz wskazuje jednak, że tajemniczy film mógłby być mostem między Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars. Niezależnie od tego, czy byłby to Avengers: Time Runs Out, Avengers: Battleworld, Avengers: Everything Dies czy Avengers: Illuminati (projekt o Illuminati faktycznie był w pewnym momencie rozwijany w studiu), most łączący Doomsday i Secret Wars to fascynująca i niezwykle dochodowa okazja dla Marvela – czytamy w Murphy’s Multiverse.

GramTV przedstawia:

Warto podkreślić, że Marvel zwykle poświęca trzy do czterech miesięcy na kręcenie swoich blockbusterów. Prace nad Avengers: Doomsday trwają już pięć miesięcy i nie widać ich końca, mimo że film nie jest realizowany równolegle z Avengers: Secret Wars. Według najpopularniejszej teorii Avengers: Doomsday zakończy się stworzeniem Battleworld - nowej rzeczywistości wyobrażonej przez Doktora Dooma, złożonej z fragmentów innych światów, a nawet elementów The Void. Jeśli tak właśnie ma być, to kolejny film osadzony w Battleworld wydaje się logicznym wyborem. Dzięki takiemu zabiegowi Marvel mógłby dać więcej przestrzeni bohaterom Multiverse Saga oraz podnieść stawkę przed samym finałem, czyli Avengers: Secret Wars. Za reżyserię odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.