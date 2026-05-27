Uniwersum arcydzieła science fiction zmieniło się na zawsze. Na oryginalny film już nigdy nie spojrzycie tak samo

Komiksowe uniwersum Marvela ponownie miesza w obcych seriach, tym razem w serii Planeta Małp. Nowy komiks sprawił, że fani mogą zupełnie inaczej spojrzeć na wydarzenia z legendarnego filmu z 1968 roku. Planeta Małp – nowa seria crossoverowa z Fantastyczną Czwórką zostawiła fanów z ogromnym zwrotem akcji Seria Planet of the Apes vs. Fantastic Four oficjalnie połączyła świat Planety Małp z uniwersum Marvela. W finałowym, czwartym zeszycie okazuje się, że Fantastyczna Czwórka odwiedziła przyszłą Ziemię rządzoną przez małpy jeszcze przed wydarzeniami z pierwszego filmu. Największy zwrot akcji dotyczy jednak doktora Zaiusa.

Postać wykorzystuje urządzenie wymazujące pamięć, aby ukryć kontakt z bohaterami Marvela i przywrócić porządek w małpiej cywilizacji po chaosie wywołanym spotkaniem z Fantastyczną Czwórką. Problem w tym, że gdy Zaius próbuje wyczyścić własne wspomnienia, urządzenie nie działa. Oznacza to, że bohater zachowuje wiedzę o znacznie większym wszechświecie i tajemnicy ludzkości, co całkowicie zmienia interpretację jego zachowania w oryginalnym filmie.

Marvel zastosował podobny zabieg już wcześniej przy okazji serii Beware the Planet of the Apes. Tam bohaterowie również tracili pamięć o wydarzeniach z prequela, tym razem za sprawą psychicznych mutantów ukrywających się na Ziemi. Nowy crossover wykorzystuje inny mechanizm, ale efekt pozostaje podobny. Historia nie zmienia bezpośrednio kanonu klasycznego filmu, lecz rzuca na niego zupełnie nowe światło. Komiksy Marvela coraz śmielej integrują marki należące dawniej do 20th Century Fox z własnym multiwersum. W ostatnich latach czytelnicy mogli zobaczyć starcia superbohaterów z Yautja z serii Predator oraz Ksenomorfami z Obcego. Planeta Małp wydaje się jednak trudniejszym przypadkiem, ponieważ jej historia opiera się na mocno określonym i zamkniętym świecie. Według wielu fanów Marvel stoi teraz przed wyzwaniem rozwinięcia marki w mniej przewidywalny sposób. Kolejne prequele mogą przestać robić wrażenie, dlatego coraz częściej pojawiają się głosy sugerujące alternatywne historie w stylu kultowego cyklu „What If?”. Jednym z najczęściej powracających pytań pozostaje to, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Taylor nie doprowadził do katastrofy znanej z zakończenia Beneath the Planet of the Apes.

