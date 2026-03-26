Dodatkowa darmowa gra w Epic Games Store. Słynna gra science fiction w prezencie

Radosław Krajewski
2026/03/26 19:10
Chętni na jeszcze jedną darmówkę?

Nieoczekiwanie Epic Games Store rozdaje dzisiaj jeszcze jedną grę całkowicie za darmo. Oprócz dwóch wcześniej ujawnionych darmowych gier, w prezencie możemy również odebrać słynną strategiczną grę typu survival osadzoną w klimatach science fiction, czyli Symmetry. Produkcja studia Sleepless Clinic zadebiutowała na rynku w lutym 2018 roku. Teraz każdy użytkowników komputerów osobistych może samodzielnie sprawdzić ten tytuł. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

W grze Symmetry celem jest przetrwanie, a akcja toczy się w retro-futurystycznym świecie science-fiction. Twoim głównym zadaniem jest zarządzanie ocalałymi z katastrofy tak, aby przeżyli w odosobnionym, ekstremalnie chłodnym otoczeniu oraz naprawili swój statek i uciekli. Pełna niespodzianek fabuła okraszona jest klimatyczną ścieżką dźwiękową i grafiką, która odzwierciedla trudne warunki i podkreśla aurę tajemnicy.

Przez cały czas trzeba pamiętać o najważniejszych funkcjach życiowych ocalałych - muszą oni jeść, odpoczywać i zachować zdrowie psychiczne. Ekstremalne okoliczności mogą wymusić na członkach załogi wykształcenie nowych umiejętności, takich jak uprawa roślin czy naprawa systemów zasilania, które nie były im potrzebne na Ziemi. Zebranie wszystkich części potrzebnych do naprawy statku kosmicznego staje się wyścigiem z czasem, gdyż ekstremalne warunki pogodowe i niebezpieczne zjawiska nadprzyrodzone stają się coraz bardziej dokuczliwe – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeżeli chcecie odebrać Symmetry, to udajcie się pod ten adres. Gra dostępna jest w prezencie tylko do 1 kwietnia do godziny 15:00 czasu polskiego.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/p/symmetry-44cf24

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

