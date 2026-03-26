Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Ubiegłoroczny tytuł w prezencie

W Epic Games Store rusza kolejna oferta z darmowymi grami. Skoro nadszedł następny czwartek, to czas na nową porcję prezentów i tym razem sklep oferuje dwie kolejne gry za darmo. Pierwszą z nich jest Havendock, czyli niezależna gra od YYZ Studio, która zadebiutowała w kwietniu ubiegłego roku. To strategiczna pozycja, w której gracz buduje własne miasto pośrodku oceany. Drugim z tytułów jest nieco starsze Hyper Echelon, stworzone przez studio GangoGames LLC. Produkcja jest klasycznym shoot 'em upem z pikselowej oprawie graficznej. Obie gry dostępne będą do odebrania już dzisiaj od godziny 16:00 czasu polskiego.

Havendock – za darmo

Havendock to przytulna gra typu colony sim osadzona pośrodku oceanu, w której budujesz tętniące życiem miasteczko od zera. Przyjmij nowych osadników, zarządzaj zasobami, odkrywaj nowe lądy i ciesz się spokojnym życiem. Niech twoja skromna osada rozwinie się w nowoczesne społeczeństwo. Stwórz własną postać. Zbieraj dryfujące wokół zasoby. Buduj niezbędne obiekty, by uniezależnić się od świata zewnętrznego. Zorganizuj swoją osadę tak, jak chcesz – we własnym tempie i według własnych zasad. Zakładaj farmy, uprawiaj jadalne rośliny i gotuj pyszne potrawy. Hoduj i karm zwierzęta – poznasz uroczych nowych przyjaciół, a niektórzy z nich pomogą ci usprawnić funkcjonowanie twojej osady!

Hyper Echelon – za darmo

Królewskie Siły Kosmiczne potrzebują właśnie Ciebie! Złośliwa obca siła znana jako EXODON pogrążyła Galaktykę Cyan w chaosie. Przewyższona liczebnie i uzbrojeniem, królewska flota nie ma żadnych szans w bezpośrednim starciu z najeźdźczymi armadami. Jedyną drogą do zwycięstwa jest taktyczna precyzja. Musisz odważnie przedzierać się przez hordy wrogów i pokonać ich przywódców, pilotując swój jednoosobowy myśliwiec gwiezdny – symbolicznie nazwany Titanem. Nie będziesz jednak całkowicie sam. Niewielki, zróżnicowany oddział będzie walczył u Twojego boku, a kosmiczny lotniskowiec Starhulk posłuży jako mobilna baza, w której ulepszysz swój statek. Aby odnieść zwycięstwo, będziesz musiał rozwinąć arsenał Titana – od skromnego działka pojedynczego strzału po rozproszony ogień, lasery, rakiety i wybuchową, jednoosobową armię zdolną zniszczyć wszystko na swojej drodze.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmowe prezenty z poprzedniego tygodnia. Do godziny 16:00 możecie odebrać grę Electrician Simulator, a także pakiet dodatków do gry World of Warships.