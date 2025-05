Dodatkowa darmowa gra w Epic Games Store. Prezent z okazji Dnia Gwiezdnych wojen

Właśnie dzisiaj świętujemy Dzień Gwiezdnych wojen, który został uczczony w Epic Games Store w wyjątkowy sposób. Już wcześniej sklep zapowiedział, że tego dnia rozda jeszcze jedną grę za darmo, która nawiązywać będzie do dzisiejszego święta. Co prawda nie jest to oczekiwane przez niektórych graczy Star Wars Outlaws, ale inna z wydanych gier z Gwiezdnych wojen w ostatnich latach, czyli LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów. To wydane w 2022 roku gra bazująca na licencji słynnych klocków, w której fani mogą na nowo przeżyć przygody bohaterów Sagi ze wszystkich dziewięciu filmów. Za produkcję odpowiada studio TT Games, czyli twórcy odpowiedzialni za poprzednie gry LEGO. Promocja trwa tylko przez najbliższą dobę, czyli do jutra, 5 maja do godziny 17:00.

W LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów galaktyka należy do ciebie. Przeżyj niezapomniane chwile i doświadcz nieprzerwanej akcji ze wszystkich dziewięciu filmów z Sagi Skywalkerów w wersji pełnej słynnego humoru LEGO. Edycja cyfrowa zawiera wyjątkową grywalną postać klasycznego Obi-Wana Kenobiego. Odkryj trylogie w dowolnej kolejności – w Sadze Skywalkerów gracze przeżyją epickie historie ze wszystkich dziewięciu filmów, na samym początku wybierając trylogię, od której rozpoczną swoją podróż.

Graj jako słynni bohaterowie i złoczyńcy – ponad 300 grywalnych postaci z całej galaktyki.

Odkryj legendarne miejsca – gracze będą mogli odwiedzić znane lokacje ze swoich ulubionych filmów, odblokowując i bez ograniczeń podróżując między 23 planetami w miarę rozgrywki i podejmowania się ekscytujących zadań.

Steruj potężnymi pojazdami – ponad 100 pojazdów z całej galaktyki pozwalających brać udział w walkach powietrznych i pokonywać okręty flagowe, takie jak superniszczyciel gwiezdny, na którego pokład można potem wejść.

Wciągające doświadczenia – łączenie ataków pozwala tworzyć kombinacje, nowe mechaniki i sterowanie blasterami umożliwiają dokładne celowanie, a w ramach umiejętności Jedi możliwa jest zarówno walka mieczem świetlnym, jak i korzystanie z Mocy.

Ulepszanie umiejętności postaci – eksploracja zapewnia nagrody w postaci klocków kyber, które odblokowują nowe funkcje i ulepszone umiejętności dla klas postaci, czyli Jedi, bohaterów, postaci z ciemnej strony, złoczyńców, zbieraczy, łotrów, łowców nagród oraz droidów astromechanicznych i protokolarnych – czytamy w oficjalnym opisie.

Więcej darmowych gier od Epic Games Store

Przypominamy, że wciąż do odbioru jest darmowa gra, która została udostępniona w Epic Games Store w miniony czwartek. Jest jeszcze kilka dni na odebranie tego prezentu, więc warto się pośpieszyć.