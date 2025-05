Kolejna darmowa gra w Epic Games Store. Nowy prezent do odebrania

W sklepie Epica dostępna jest kolejna gra do odebrania za darmo.

Nie dość, że dzisiaj mamy czwartek, to jeszcze początek nowego miesiąca, a dodatkowo dzień wolny od pracy. Idealnie się więc złożyło, że to dzisiaj Epic Games Store rozdaje swój kolejny darmowy prezent użytkownikom komputerów osobistych. W tym tygodniu sklep za darmo oferuje grę Super Space Club, czyli kosmiczny shoot’em up, w którym trzeba popisać się zręcznością i refleksem, aby pokonać kolejne fale przeciwników. Tytuł studia GrahamOfLegend zadebiutował w sierpniu 2023 roku i zebrał bardzo pozytywne opinie od graczy. Teraz każdy będzie mógł samodzielnie wypróbować tę produkcję. Oferta startuje już o 17:00 czasu polskiego.

Super Space Club to kolorowa strzelanka arcade, osadzona w klimacie relaksującej muzyki lo-fi. Jako klub utalentowanych, nieco ekscentrycznych pilotów, bronisz galaktyki, mierząc się z kosmicznymi siłami i wykonując serię emocjonujących misji. W kosmosie każdy może… bujać się do bitu. Wystrzeliwuj fajerwerki jako wybuchowy Olly albo eliminuj wrogów celującymi pociskami jako skryty Roscoe? Do dyspozycji masz różnorodnych pilotów, statki i uzbrojenie – wybierz idealne połączenie i przemierzaj gwiazdy, korzystając z fizycznego systemu napędu. Pokonując przeciwników i wykonując cele, uważaj na energię swojego statku – jej wyczerpanie może sprawić, że staniesz się bezbronny wobec niszczycielskich ataków. Nie rozsiadaj się zbyt wygodnie po wygranej – kolejna fala nadciąga szybciej, niż się spodziewasz.

Jeszcze więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o darmowych grach z poprzedniego tygodnia. W Epic Games Store wciąż można odebrać w ramach prezentu grę CHUCHEL oraz bonus do darmowej gry Albion Online. Warto się jednak pospieszyć, gdyż oferta trwa tylko do dzisiaj, do godziny 17:00.